Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục

Một tuần nhận liên tiếp hai thất bại trên hai mặt trận chính Champions League và La Liga thực sự là đả kích cực lớn đối với Barcelona. Chưa kịp hoàn hồn sau cú vấp 1-2 ngay trên sân nhà trước kình địch PSG, "La Blaugrana" nhận tiếp gáo nước lạnh với thảm bại trên sân của Sevilla.



Araujo gần như vật ngã Isaac Romero trong vòng cấm

Chuyến làm khách đến sân Ramón Sánchez-Pizjuán đêm 5-10 trở thành cơn ác mộng đối với đoàn quân của HLV Hansi Flick. Sevilla thi đấu bùng nổ, tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để giành chiến thắng 4-1, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại của Barca ở La Liga mùa này.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà tràn lên pressing tầm cao và sớm tạo ra khác biệt.

Phút 13, trung vệ Ronald Araujo phạm lỗi với Isaac Romero trong vòng cấm khiến Barcelona bị thổi phạt đền. Trên chấm 11 m, cựu cầu thủ Barca Alexis Sánchez bình tĩnh đánh lừa thủ môn Szczęsny, mở tỉ số cho Sevilla.

Alexis Sanchez ăn mừng sau bàn thắng vào lưới đội bóng cũ

Chưa kịp ổn định lại đội hình thì đến phút 37, đội khách tiếp tục nhận thêm bàn thua vỡ mặt từ sai lầm của hàng thủ. Lần này chính Isaac Romero ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Sevilla sau pha phản công mẫu mực, kết thúc bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa.

Bị dẫn 0-2, Barcelona dồn đội hình tấn công và kịp có bàn rút ngắn ở phút 44. Pedri chọc khe tinh tế để Marcus Rashford thoát xuống sút chéo góc, thắp lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Barca làm được trong một đêm thi đấu dưới sức.

Marcus Rashford ghi bàn đầu tiên cho Barcelona tại La Liga

Sang hiệp hai, thầy trò Hansi Flick vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng rõ rệt. Phút 76, Lewandowski có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền song tiền đạo người Ba Lan lại sút bóng chệch cột trong sự thất vọng của các CĐV xứ Catalan.

Robert Lewandowski thất vọng sau khi sút hỏng phạt đền

Không lâu sau đó, Sevilla tung đòn kết liễu. Phút 90, José Carmona dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-1, rồi đến phút bù giờ 90+7, Akor Adams hoàn tất chiến thắng vang dội 4-1 sau pha phản công chớp nhoáng.

Pedri xuất sắc nhưng không gánh nổi một Barcelona chơi tệ hại

Thất bại nặng nề khiến Barcelona đánh mất ngôi đầu bảng sau một tuần nắm giữ, rơi lại phía sau đại kình địch Real Madrid trong cuộc đua vô địch, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái.

Ngược lại, Sevilla vươn lên nhóm 6 đội đầu bảng với 13 điểm sau 8 trận, đánh dấu lần đầu tiên đánh bại Barca tại La Liga kể từ năm 2015. Một đêm huy hoàng cho đội bóng xứ Andalusia, nhưng là nỗi buồn sâu đậm cho thầy trò Hansi Flick.