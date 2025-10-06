Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục

Đông Linh (theo AS, Barcalonafc)

(NLĐO) - Ác mộng ập đến với Barcelona chỉ vài ngày sau thất bại não nề tại Champions League khi nhà đương kim vô địch La Liga thua thảm dưới tay Sevilla.

Một tuần nhận liên tiếp hai thất bại trên hai mặt trận chính Champions League và La Liga thực sự là đả kích cực lớn đối với Barcelona. Chưa kịp hoàn hồn sau cú vấp 1-2 ngay trên sân nhà trước kình địch PSG, "La Blaugrana" nhận tiếp gáo nước lạnh với thảm bại trên sân của Sevilla.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 1.

Araujo gần như vật ngã Isaac Romero trong vòng cấm

Chuyến làm khách đến sân Ramón Sánchez-Pizjuán đêm 5-10 trở thành cơn ác mộng đối với đoàn quân của HLV Hansi Flick. Sevilla thi đấu bùng nổ, tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để giành chiến thắng 4-1, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại của Barca ở La Liga mùa này.

TIN LIÊN QUAN

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà tràn lên pressing tầm cao và sớm tạo ra khác biệt. 

Phút 13, trung vệ Ronald Araujo phạm lỗi với Isaac Romero trong vòng cấm khiến Barcelona bị thổi phạt đền. Trên chấm 11 m, cựu cầu thủ Barca Alexis Sánchez bình tĩnh đánh lừa thủ môn Szczęsny, mở tỉ số cho Sevilla.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 2.

Alexis Sanchez ăn mừng sau bàn thắng vào lưới đội bóng cũ

Chưa kịp ổn định lại đội hình thì đến phút 37, đội khách tiếp tục nhận thêm bàn thua vỡ mặt từ sai lầm của hàng thủ. Lần này chính Isaac Romero ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Sevilla sau pha phản công mẫu mực, kết thúc bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa.

Bị dẫn 0-2, Barcelona dồn đội hình tấn công và kịp có bàn rút ngắn ở phút 44. Pedri chọc khe tinh tế để Marcus Rashford thoát xuống sút chéo góc, thắp lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Barca làm được trong một đêm thi đấu dưới sức.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 3.

Marcus Rashford ghi bàn đầu tiên cho Barcelona tại La Liga

Sang hiệp hai, thầy trò Hansi Flick vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng rõ rệt. Phút 76, Lewandowski có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền song tiền đạo người Ba Lan lại sút bóng chệch cột trong sự thất vọng của các CĐV xứ Catalan.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 4.

Robert Lewandowski thất vọng sau khi sút hỏng phạt đền

Không lâu sau đó, Sevilla tung đòn kết liễu. Phút 90, José Carmona dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-1, rồi đến phút bù giờ 90+7, Akor Adams hoàn tất chiến thắng vang dội 4-1 sau pha phản công chớp nhoáng.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 5.

Pedri xuất sắc nhưng không gánh nổi một Barcelona chơi tệ hại

Thất bại nặng nề khiến Barcelona đánh mất ngôi đầu bảng sau một tuần nắm giữ, rơi lại phía sau đại kình địch Real Madrid trong cuộc đua vô địch, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái. 

Ngược lại, Sevilla vươn lên nhóm 6 đội đầu bảng với 13 điểm sau 8 trận, đánh dấu lần đầu tiên đánh bại Barca tại La Liga kể từ năm 2015. Một đêm huy hoàng cho đội bóng xứ Andalusia, nhưng là nỗi buồn sâu đậm cho thầy trò Hansi Flick.

Tin liên quan

PSG ngược dòng siêu đỉnh, hạ chủ nhà Barcelona tại Montjuïc

PSG ngược dòng siêu đỉnh, hạ chủ nhà Barcelona tại Montjuïc

(NLĐO) – Hành quân đến Catalunya với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, PSG đánh bại Barcelona bằng màn ngược dòng ngoạn mục và tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga

(NLĐO) – Sociedad thi đấu ngoan cường, thậm chí dẫn bàn trước khi chủ nhà Barcelona bùng nổ để giật lấy chiến thắng cùng ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

Ngược dòng hạ tân binh Real Oviedo, Barcelona nối dài mạch bất bại La Liga

(NLĐO) - Barcelona ngược dòng giành trọn 3 điểm ở trận đấu muộn nhất vòng 6 La Liga trong chuyến làm khách tại sân Carlos Tartiere của tân binh Real Oviedo.

Barcelona La Liga Robert Lewandowski Marcus Rashford Hansi Flick Vòng 8 La Liga Sevilla 4-1 Barcelona
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo