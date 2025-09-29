HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) – Sociedad thi đấu ngoan cường, thậm chí dẫn bàn trước khi chủ nhà Barcelona bùng nổ để giật lấy chiến thắng cùng ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà Barcelona đã đẩy cao đội hình, chiếm quyền kiểm soát như phong cách vốn có. Pedri liên tục cung cấp bóng trong khi Marcus Rashford và Roony Bardghij thường xuyên dâng cao ở hai biên. Sociedad cố gắng phản công nhanh qua các đường chuyền dài nhưng hàng thủ Barca luôn đứng vững với sự chắc chắn của mình.

Bất ngờ đến vào phút 30 khi Sociedad có pha tấn công bất ngờ: Barrenetxea vượt qua Jules Kounde bên cánh trái trước khi căng ngang cho Alvaro Odriozola đệm bóng ghi bàn.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga- Ảnh 1.

Alvaro Odriozola mở tỉ số cho Sociedad

Bàn thua khiến Barcelona bị rơi vào trạng thái căng thẳng nhưng chỉ ít phút trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ: Từ pha đá phạt góc của Marcus Rashford, Jules Kounde bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, quân bình tỉ số 1-1.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga- Ảnh 2.

Jules Kounde chuộc lỗi bằng bàn gỡ hòa 1-1 cho Barcelona

Sau giờ nghỉ, Barca tiếp tục nắm quyền chủ động. Hansi Flick tung vào sân Lamine Yamal, người vừa hồi phục chấn thương và bước ngoặt lập tức được tạo ra. Phút 58, Yamal tạt bóng mẫu mực để Robert Lewandowski bật cao, đánh đầu vào góc xa, bóng chạm cột rồi cuộn luôn vào lưới. 2-1 cho đội chủ sân Montjuïc.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga- Ảnh 3.

Robert Lewandowski ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà

Sociedad không từ bỏ, họ đáp trả bằng những pha lên bóng sắc nét, Oyarzabal và Kubo có hai cơ hội nguy hiểm, nhưng Wojciech Szczesny xuất sắc trong khung gỗ, cản phá xuất thần để bảo vệ mành lưới. 

Barca cũng có vài khoảnh khắc suýt nhân đôi cách biệt, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Sociedad và thiếu chút may mắn khiến họ đành giữ cách biệt mong manh.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga- Ảnh 5.

Barcelona chiếm đỉnh bảng, La Liga thêm nóng bỏng

Barcelona ghi bàn trong 44 trận liên tiếp, xô đổ kỷ lục tồn tại từ thập niên 40 thế kỷ trước của chính đội bóng này. Quan trọng hơn cả là với chiến thắng trước Sociedad, Barcelona đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, đẩy lùi Real Madrid xuống vị trí thứ nhì, dấu ấn rất quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Barcelona Robert Lewandowski Marcus Rashford Jules Kounde Vòng 7 La Liga Lamine Yamal Barcelona 2-1 Sociedad
