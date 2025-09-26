Ngược dòng hạ tân binh Real Oviedo, Barcelona nối dài mạch bất bại La Liga

Tân binh Real Oviedo của HLV Veljko Paunovic chỉ mới giành được vỏn vẹn 1 trận thắng từ đầu mùa, thế nên thi đấu đầy quyết tâm trước nhà đương kim vô địch Barcelona với chút lợi thế sân nhà.

Ý chí chiến đấu kiên cường, lại tận dụng tốt sai lầm của đối thủ, đội chủ sân Carlos Tartiere sớm có cơ hội vượt lên.

Chủ nhà Oviedo sớm có bàn mở tỉ số sau sai sót của thủ thành Juan Garcia

Liên tiếp ép sân đối thủ trong khoảng thời gian đầu tiên, phút 33, Real Oviedo khiến khán giả nhà vỡ òa niềm vui sau cú sút ở khoảng cách gần 30 m của Alberto Reina. Thủ môn Joan García của Barcelona xử lý lóng ngóng, để bóng tuột tay và đi thẳng vào lưới, mang về bàn mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng càng tiếp thêm tinh thần cho Oviedo, giúp họ thi đấu tự tin và kiên cường trong phần còn lại của hiệp một. Barcelona dù cầm bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén ở những tình huống quyết định, phải chấp nhận bị dẫn bàn cho đến tận giờ nghỉ giữa hiệp 1.

Trung vệ Eriic Garcia (24) giúp Barcelona có bàn gỡ hòa 1-1

Phút 56, từ một tình huống phạt góc, Eric García nhanh chân đá bồi cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. Bàn thắng giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick lấy lại thế trận, dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công biên tốc độ. Kiểm soát bóng lên đến 65%, sút xa nhiều gấp đôi so với Oviedo, nỗ lực của Barcelona đã được đền đáp xứng đáng.

Robert Lewandowski thể hiện bản lĩnh của tay săn bàn kỳ cựu

Phút 70, bộ đôi cầu thủ vào thay người Frenkie de Jong và Robert Lewandowski phối hợp ăn ý, người kiến tạo cho người còn lại bật cao đánh đầu thành bàn, đưa Barcelona vượt lên dẫn 2-1.

Trong những phút cuối, Oviedo dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng để lộ nhiều khoảng trống. Phút 88, Marcus Rashford đá phạt góc chuẩn xác để Ronald Araujo bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Aaron Escandell, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona. Đây là pha lập công mang đậm dấu ấn sức mạnh và sự quyết đoán, chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Ronald Araujo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona

Dù khởi đầu chệch choạc, Barcelona đã chứng tỏ bản lĩnh và chiều sâu đội hình để giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này không chỉ giúp họ bám sát ngôi đầu bảng của Real Madrid (với 2 điểm ít hơn) mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng đua tranh chức vô địch.

Với Oviedo, thất bại trước một đối thủ vượt trội không quá bất ngờ nhưng màn trình diễn quả cảm của đội bóng xứ Asturias hứa hẹn sẽ tiếp thêm niềm tin cho hành trình trụ hạng đầy chông gai.