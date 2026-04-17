HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đột kích hàng loạt xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 17-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa liên tiếp phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 14-4, tại phường Mạo Khê, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất.

Đột kích hàng loạt xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Toàn cảnh xưởng sản xuất giá đỗ trái phép tại phường Mạo Khê

Chủ cơ sở được xác định là Tạ Văn Xã (SN 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Nhà xưởng có diện tích khoảng 100 m², đi vào hoạt động từ năm 2024. Theo tài liệu thu thập, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700 kg giá đỗ, với giá bán dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg. Với sản lượng lớn và thời gian hoạt động kéo dài, một lượng đáng kể giá đỗ từ cơ sở này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, bên trong xưởng là hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Điều kiện sản xuất chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất.

Ban đầu, đối tượng khai nhận đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch này là 6-Benzylaminopurine (6-BAP) - một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Đột kích hàng loạt xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Gần 4 tấn giá đỗ thành phẩm thu giữ tại xưởng sản xuất giá đỗ tại phường Mạo Khê

Theo các chuyên gia, chất 6-BAP có tác dụng kích thích tăng trưởng, khiến giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ được độ tươi lâu, tạo hình thức bắt mắt. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này trong thực phẩm có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm các mẫu giá đỗ tại cơ sở và xác định có tồn dư chất cấm.

Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là "nước kẹo" để xử lý giá đỗ, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm. Theo lời khai, đối tượng pha dung dịch với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong quá trình sản xuất.

Đáng chú ý, số sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đêm tối để vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Đồng thời, sau khi mua hóa chất, các đối tượng thường bóc bỏ nhãn mác, chuyển sang các can nhựa không màu, không mùi để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Lực lượng chức năng thu giữ tại cơ sở sản xuất này khoảng 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đột kích hàng loạt xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Không gian bên trong xưởng sản xuất giá đỗ tại phường Mạo Khê

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm.

Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy thực trạng đáng báo động về tình trạng sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất thực phẩm. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn đòi hỏi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Tin liên quan

Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh dùng chất cấm "nước kẹo"

(NLĐO) - Để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường, một cơ sở ở Hà Tĩnh đã pha "nước kẹo" với nước, tưới trực tiếp lên loại rau này

Khởi tố 3 người trong vụ sản xuất 350 tấn giá đỗ bằng hóa chất độc hại

(NLĐO)- Liên quan đến vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can.

Cận cảnh cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất gần 350 tấn giá đỗ bán cho người dân

(NLĐO) - Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ 2 cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất gần 350 tấn giá đỗ bán cho người dân.

Vệ sinh an toàn thực phẩm dấu hiệu vi phạm sản xuất giá đỗ sử dubgj chất cấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo