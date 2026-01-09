Tiến hành trục xuất 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép tại Tây Ninh

Ngày 9-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Gia Bảo (18 tuổi; ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép liên quan 2 người có quốc tịch Trung Quốc.

Lê Gia Bảo lúc bị bắt giữ

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, lừa đảo trực tuyến trên địa bàn biên giới phụ trách, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang Bảo cùng với Ban Wei Bo (20 tuổi; quốc tịch Trung Quốc) và Song Shuai (18 tuổi; quốc tịch Trung Quốc) đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cùng với việc khởi tố Bảo, trong sáng 9-1, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao Ban Wei Bo và Song Shuai cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh qua biên giới trái phép và tiến hành các thủ tục trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.