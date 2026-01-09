HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tiến hành trục xuất 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép tại Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO)- Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng biên phòng ở Tây Ninh phát hiện Lê Gia Bảo tổ chức cho 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 9-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Gia Bảo (18 tuổi; ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép liên quan 2 người có quốc tịch Trung Quốc.

Tiến hành trục xuất người Trung Quốc xuất cảnh trái phép tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Lê Gia Bảo lúc bị bắt giữ

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, lừa đảo trực tuyến trên địa bàn biên giới phụ trách, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang Bảo cùng với Ban Wei Bo (20 tuổi; quốc tịch Trung Quốc) và Song Shuai (18 tuổi; quốc tịch Trung Quốc) đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cùng với việc khởi tố Bảo, trong sáng 9-1, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao Ban Wei Bo và Song Shuai cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh qua biên giới trái phép và tiến hành các thủ tục trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tin liên quan

Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Hoàng An - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông - để bảo đảm việc thi hành án về trả nợ lương, BHXH cho người lao động

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

(NLĐO)- TAND TP HCM mở lại phiên xét xử 2 bị cáo Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép

2 người xuất cảnh trái phép bị bắt, nhiều người liên quan ra đầu thú

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc, đến nay đã có 4 người đến xin đầu thú, trong đó có 2 người phụ nữ trẻ

Trung Quốc tỉnh Tây Ninh tỉnh Đồng Tháp Tân Sơn Nhất xử phạt vi phạm lừa đảo trực tuyến xử phạt vi phạm hành chính vi phạm hành chính xuất cảnh trái phép
