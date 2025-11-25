Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

Ngọc Giang

(NLĐO)- TAND TP HCM mở lại phiên xét xử 2 bị cáo Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép

Ngày 25-11, TAND TP HCM (cơ sở 1) mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Cao Văn Luyện (SN 1984) và Đỗ Văn Giỏi (SN 1978, cùng quê An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Trước đó, phiên tòa ngày 12-11 phải tạm dừng để bị cáo Luyện tìm luật sư theo yêu cầu.

Theo cáo trạng, ông H.C, chủ cặp tàu cá thuê Luyện làm thuyền trưởng tàu BV-93481-TS (tàu cái, 8 thuyền viên) và Giỏi làm thuyền trưởng tàu BV-93472-TS (tàu đực, 2 thuyền viên). Luyện chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của hai tàu.

Tổ chức xuất cảnh trái phép: Hai thuyền trưởng bị tuyên án tại TAND TP HCM - Ảnh 1.

Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi tại phiên xử sơ thẩm

Trong quá trình đánh bắt, thiết bị giám sát hành trình của hai tàu liên tục mất tín hiệu. Chi cục Thủy sản nhiều lần phát cảnh báo yêu cầu khắc phục, buộc ông H.C phải sử dụng điện thoại vệ tinh liên hệ Luyện kiểm tra.

Tuy nhiên, ngày 16-8-2024, với lý do “kiểm tra thiết bị”, Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị giám sát hành trình từ tàu đực sang tàu cái, rồi tắt nguồn cả hai. Đến khuya 16-8, rạng sáng 17-8, Luyện chỉ huy hai tàu thả lưới trên vùng biển Việt Nam rồi tiếp tục di chuyển sang vùng biển nước ngoài dù không có giấy phép khai thác.

Cơ quan chức năng xác định nhóm thuyền viên không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định; hành vi tháo và tắt thiết bị giám sát nhằm né tránh sự kiểm soát. Giỏi dù biết rõ tính năng thiết bị và biết Luyện đưa tàu sang vùng biển nước ngoài nhưng không phản đối.

HĐXX nhận định Luyện có hơn 10 năm kinh nghiệm, nắm rõ tọa độ truyền thống, song vẫn cố tình vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình. Trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng uy tín quốc gia và sinh kế ngư dân chân chính nên cần xử lý nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Cao Văn Luyện 7 năm tù, Đỗ Văn Giỏi 15 tháng tù; mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tin liên quan

Truy nã đặc biệt “ông trùm” tổ chức xuất cảnh trái phép sang châu Âu

Truy nã đặc biệt “ông trùm” tổ chức xuất cảnh trái phép sang châu Âu

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Anh Cường – “ông trùm” tổ chức cho người Việt xuất cảnh trái phép sang châu Âu.

Bắt giam 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

(NLĐO) - Tính đến thời điểm bị bắt, hai đối tượng Trí và Dũng đã tổ chức 7 lần đưa được 24 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bắt đối tượng đưa 19 người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan bằng đường biển

(NLĐO) - Theo cơ quan công an, chi phí để mỗi người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan bằng đường biển là hơn 200 triệu đồng

xét xử sơ thẩm đánh bắt cá vùng biển Việt Nam thủ tục xuất cảnh thiết bị giám sát hành trình xuất cảnh trái phép tàu cá thuyền viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo