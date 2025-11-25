Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

Ngày 25-11, TAND TP HCM (cơ sở 1) mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Cao Văn Luyện (SN 1984) và Đỗ Văn Giỏi (SN 1978, cùng quê An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Trước đó, phiên tòa ngày 12-11 phải tạm dừng để bị cáo Luyện tìm luật sư theo yêu cầu.

Theo cáo trạng, ông H.C, chủ cặp tàu cá thuê Luyện làm thuyền trưởng tàu BV-93481-TS (tàu cái, 8 thuyền viên) và Giỏi làm thuyền trưởng tàu BV-93472-TS (tàu đực, 2 thuyền viên). Luyện chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của hai tàu.

Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi tại phiên xử sơ thẩm

Trong quá trình đánh bắt, thiết bị giám sát hành trình của hai tàu liên tục mất tín hiệu. Chi cục Thủy sản nhiều lần phát cảnh báo yêu cầu khắc phục, buộc ông H.C phải sử dụng điện thoại vệ tinh liên hệ Luyện kiểm tra.

Tuy nhiên, ngày 16-8-2024, với lý do “kiểm tra thiết bị”, Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị giám sát hành trình từ tàu đực sang tàu cái, rồi tắt nguồn cả hai. Đến khuya 16-8, rạng sáng 17-8, Luyện chỉ huy hai tàu thả lưới trên vùng biển Việt Nam rồi tiếp tục di chuyển sang vùng biển nước ngoài dù không có giấy phép khai thác.

Cơ quan chức năng xác định nhóm thuyền viên không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định; hành vi tháo và tắt thiết bị giám sát nhằm né tránh sự kiểm soát. Giỏi dù biết rõ tính năng thiết bị và biết Luyện đưa tàu sang vùng biển nước ngoài nhưng không phản đối.

HĐXX nhận định Luyện có hơn 10 năm kinh nghiệm, nắm rõ tọa độ truyền thống, song vẫn cố tình vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình. Trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng uy tín quốc gia và sinh kế ngư dân chân chính nên cần xử lý nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Cao Văn Luyện 7 năm tù, Đỗ Văn Giỏi 15 tháng tù; mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.