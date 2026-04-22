Pháp luật

Bắt 2 mẹ con chủ doanh nghiệp dùng axit pha nước lã sản xuất gần 1.000 lít giấm giả

Tr.Đức

(NLĐO)- Bà Dung và Tuấn thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha với nước lã để sản xuất "giấm" gắn mác "Giấm nếp ủ men từ gạo"

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 mẹ con bà Vũ Thị Dung (SN 1963) và Phạm Thanh Tuấn (SN 1985), cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Bắt mẹ con sản xuất giấm giả từ axit tại Quảng Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở sản xuất giấm tại Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tại tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha loãng với nước máy (theo tỉ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất "Giấm nếp ủ men từ gạo" thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên.

Tại nơi sản xuất, cơ quan công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" (loại 450 ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, bà Dung là người mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha với nước lã để sản xuất "giấm" gắn mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" từ năm 2018, đến tháng 9-2025 thì dừng sản xuất.

Bắt mẹ con sản xuất giấm giả từ axit tại Quảng Ninh năm 2026 - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn

Khi thấy Tuấn thực hiện hành vi sử dụng axit acetic để tiếp tục sản xuất giấy giả, bà Dung đã tiếp tay để bán số lượng giấm giả ra ngoài thị trường nhằm mục đích thu lời.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, việc dùng axit pha chế làm giấm giả có thể gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số lượng giấm giả này được đưa ra thị trường sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, mở rộng án.

Cơ sở làm giấm giả bằng... axit công nghiệp và nước giếng

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một cơ sở làm giấm giả trên địa bàn, ngăn chặn khoảng 30.000 lít giấm giả chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Phát hiện cơ sở sản xuất rượu bằng cồn và nước lã

(NLĐO) - Chỉ với cồn và nước lã, một cơ sở tại gia đã tạo ra hàng trăm chai rượu thành phẩm để tung ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Rượu bổ làm từ cồn pha nước lã

Một số loại rượu bổ, rượu rắn Trung Hoa cũng bị làm giả bằng cách dùng cồn thực phẩm 90 độ pha với nước lã, một ít thuốc bắc rẻ tiền và thêm ít rượu rắn thật, đóng vào các chai rượu "xịn" đã qua sử dụng...

người tiêu dùng Công an tỉnh Quảng Ninh dùng axit pha chế giấm giả
