Bắt 2 siêu trộm khét tiếng ở Quảng Trị

Bắt 2 siêu trộm xe máy, khai gây ra 23 vụ trộm ở Quảng Trị

Ngày 10-5, Công an phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 nghi phạm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn, bước đầu làm rõ hơn 20 vụ việc liên quan.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 ngày 5-5, Công an phường Đồng Sơn tiếp nhận tin báo của ông P.T.Đ. (53 tuổi, trú phường Đồng Sơn) về việc bị mất trộm xe máy.

Theo trình báo, ông Đ. dựng xe máy Yamaha Sirius biển số 73D1-115.60 trước cổng nhà một người quen tại tổ dân phố 1 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn thì bị kẻ gian lấy mất. Trong cốp xe có ví da, nhiều giấy tờ tùy thân cùng khoảng 700.000 đồng.

Nhận định đây là vụ trộm có tính chất chuyên nghiệp, Công an phường Đồng Sơn nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ rà soát camera, khoanh vùng nghi phạm.

Chỉ chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng công an xác định và bắt giữ 2 người liên quan gồm Phạm Minh Cường (44 tuổi) và Phạm Hữu Huy (17 tuổi), cùng trú tại tổ dân phố Thuận Vinh, phường Đồng Sơn.

Đối tượng Phạm Minh Cường (áo trắng)

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai do không có nghề nghiệp ổn định nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Phạm Minh Cường khai nhận từ tháng 10-2025 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 23 vụ trộm xe máy. Trong đó có 7 vụ xảy ra tại phường Đồng Sơn, 16 vụ còn lại tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan công an, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, di chuyển liên tục nhằm tránh bị phát hiện.

Hiện Công an phường Đồng Sơn đã thu giữ 7 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.