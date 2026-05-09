Pháp luật

Lấy trộm thẻ ATM của chị hàng xóm, đoán mật khẩu rồi rút gần 50 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi lấy trộm thẻ ATM của chị hàng xóm, nam thanh niên ở Quảng Trị đoán đúng mã PIN rồi nhiều lần rút gần 50 triệu đồng trong tài khoản.

Công an bắt thanh niên nhiều lần dùng thẻ ATM trộm được để rút tiền

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Sơn Lâm (21 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo trình báo trước đó của chị T.T.B. (45 tuổi, trú xã Ninh Châu), kẻ gian đã lấy trộm thẻ ATM của chị rồi nhiều lần rút tiền trong tài khoản.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ninh Châu nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét và xác định Võ Sơn Lâm - hàng xóm chị B. là nghi phạm gây án. Lâm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lâm đã nhiều lần lén lấy thẻ ATM của chị B. Do chủ tài khoản sử dụng mật khẩu đơn giản, đối tượng dễ dàng đoán ra mã PIN rồi trực tiếp đến các cây ATM để rút tiền.

Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định gần 48,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của đối tượng không quá tinh vi nhưng lợi dụng sự chủ quan của người dân trong việc bảo quản thẻ ngân hàng và đặt mật khẩu dễ đoán.

Từ vụ việc trên, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân cần cất giữ thẻ ATM cẩn thận, không để người khác biết nơi cất giữ hoặc nên mang theo bên người. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra biến động số dư tài khoản để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân không nên đặt mật khẩu ATM bằng ngày tháng năm sinh hoặc các dãy số đơn giản như "123456", nhằm tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

