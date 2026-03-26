Pháp luật

"Nghịch tử" thuê người làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Bị cáo còn sử dụng giấy tờ giả ngôi nhà mà bản thân đang ở nhờ để đem đi thế chấp lấy tiền tiêu xài.

Sáng 26-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Hải (SN 1981, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, ông L.D.S đứng tên chủ sở hữu 1 căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3 (cũ), TPHCM.

Đến tháng 12-2016, do cần tiền tiêu xài cá nhân, nên bị cáo Lê Thanh Hải (con ông S.) đã thuê đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà của ông S, mang tên Lê Thanh Hải.

Thủ đoạn của Hải là cầm các giấy tờ đó đi thế chấp vay tiền của các bị hại, sau khi nhận được tiền, Hải sẽ cắt đứt liên lạc với các chủ nợ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Từ tháng 12-2016 đến tháng 9-2017, có 6 bị hại đã bị Hải dùng các giấy tờ giả liên quan đến căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 12-2018, Hải tiếp tục thuê người làm giả giấy tờ căn nhà trên đường Đào Tông Nguyên, ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (cũ), TPHCM mà Hải đang ở nhờ do bà N.T.M.T là chủ sở hữu.

Với thủ đoạn như trên, Hải dùng giấy tờ giả đó để thế chấp vay tiền, sau khi nhận được tiền, Hải liền cắt đứt liên lạc với chủ nợ. Tổng số tiền mà Hải chiếm đoạt của 7 bị hại là 2,5 tỉ đồng.

"Nghịch tử" sử dụng giấy tờ nhà giả của gia đình để đi lừa đảo chiếm đoạt tiền - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Theo hồ sơ, Hải là con một trong gia đình, bị cáo đã từng ba lần bị TAND tuyên án tù về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2006, 2012 và 2021, hiện nay tất cả bản án đều đã được xoá án tích.

Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo buộc phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đối với các đối tượng làm giả giấy tờ đối với 2 căn nhà trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định tách vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để truy tìm, xử lý các đối tượng trên.

CLIP: Gay cấn cảnh vây bắt 2 đối tượng lái ô tô chở ma túy ở Quảng Trị

(NLĐO) - Vụ vận chuyển ma túy đá này có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Bắt một TikToker livestream lừa đảo bán hàng

(NLĐO)- Cơ quan công an xác định, Triệu Văn Nam đã livestream, lừa đảo bán hàng, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên cả nước.

Ngỡ ngàng "siêu thị giấy tờ giả" phân phối về TPHCM

(NLĐO) - Băng nhóm này đã thiết lập một "siêu thị giấy tờ giả”, cung cấp từ sổ đỏ, bằng đại học cho đến các chứng chỉ chuyên môn đặc thù.

