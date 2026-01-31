Bắt 3 đối tượng dùng hung khí rượt đuổi du khách nước ngoài ở Nha Trang

Theo đó, sáng 31-1, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an phường Nha Trang đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ dùng hung khí tấn công nhóm du khách nước ngoài trên đường phố.

Ba đối tượng gồm Nguyễn Thành Đạt (1988), Huỳnh Thanh Danh (1999) và Đoàn Anh Quốc (2003) đều trú tại Khánh Hòa, bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Trước đó, sáng 30-1, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm thanh niên địa phương cầm gậy, sắt rượt đuổi và đánh nhau với nhóm người nước ngoài giữa đường Nguyễn Thiện Thuật. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng Công an phường Nha Trang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Clip nhóm người dùng hung khí rượt đuổi du khách nước ngoài ở Nha Trang

Qua trích xuất camera và vận động nhân dân tố giác, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trước Jisoo Club Nha Trang, số 265 Nguyễn Thiện Thuật. Đối tượng đầu tiên bị xác định là Đoàn Anh Quốc, nhân viên quán Q'Bar cùng khu vực.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận rạng sáng 27-1, trong lúc làm việc tại quán, xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm 4 du khách và một người nước ngoài khác.

Khi Nguyễn Thành Đạt, em chủ quán, ra can ngăn thì bị một du khách tấn công. Quốc cùng Danh và Đạt liền lấy gậy bi-a, gậy gỗ và thanh sắt trong quán đuổi đánh nhóm du khách ra giữa đường.

Danh tiếp tục rượt đuổi đến khu vực trước Jisoo Club, sau đó 4 du khách bỏ chạy. Nhóm này quay lại quán và tiếp tục hoạt động bình thường.

Lực lượng công an đã thu giữ gậy bi-a và cây sắt mà nhóm sử dụng. Đồng thời tiếp tục rà soát các bệnh viện để xác minh liệu có du khách bị thương tới điều trị; phối hợp với Công an tỉnh để làm rõ nhân thân nhóm du khách và củng cố hồ sơ khởi tố theo quy định pháp luật.