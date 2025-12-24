HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt 3 người trong hội nhóm kín mua bán pháo lậu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người mua bán trái phép pháo nổ không rõ nguồn gốc về bán cho dân chơi Tết

Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1997; ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh); Lê Hữu Khiêm (SN 2006; ngụ xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Mua bán pháo nổ trái phép" và Vũ Trường Giang (SN 1985; ngụ phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép".

Bắt tạm giam 3 người mua pháo lậu về bán cho dân chơi Tết - Ảnh 1.

3 người bị bắt tạm giam cùng tang vật là pháo nổ nhập lậu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng bài trong các hội, nhóm kín để bán các loại pháo nổ trái phép do nước ngoài sản xuất.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định chủ tài khoản Facebook trên là của Lê Hữu Khiêm nên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, qua đó đã thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại.

Mở rộng vụ án, lực lượng công an xác định số pháo nổ trên Khiêm thông qua mạng xã hội mua của Nguyễn Thị Cẩm Nhung về bán cho người dân trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình (trong đó có Vũ Trường Giang).

Sau đó, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp hơn 200 kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất, được người phụ nữ này mua qua mạng xã hội.

Công an đã thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, như: Pháo hoa nổ (loại 9 ống, 49 ống, 168 ống), pháo hoa nổ hình trụ dài…

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

