Bắt tạm giam đối tượng cho vay “tiền đứng” với lãi suất 730%/năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng cho vay “tiền đứng” với lãi suất 730%/năm

Tin - ảnh: Văn Vũ

(NLĐO) – Nguyễn Công Trọng bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam vì cho vay với lãi suất lên đến 730%/năm, qua đó thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng (SN 2000; trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Trọng có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động "tín dụng đen" nên đã mời làm việc.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 4-2025, Trọng đã cho anh V.N.T. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vay tiền với hình thức "tiền góp ngày" (trả cả gốc và lãi hằng ngày) và "tiền đứng" (trả lãi hằng ngày, giữ nguyên nợ gốc).

Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất 730 % / năm tại An Giang - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng.

Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền mà Trọng thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất 730 % / năm tại An Giang - Ảnh 2.

Nguyễn Công Trọng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không vay tiền từ các đối tượng "tín dụng đen", tích cực tham gia tố giác tội phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tin liên quan

Bắt tạm giam đối tượng Lữ Phạm Thiên Thắng

Bắt tạm giam đối tượng Lữ Phạm Thiên Thắng

(NLĐO) - Đối tượng này tạo trang Facebook cá nhân mang tên "Nhà phân phối sắt thép xây dựng", lừa đảo chiếm đoạt tiền của một người ở Quảng Trị.

Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam đôi vợ chồng ngụ TPHCM phạm pháp

(NLĐO) – Lý Tấn Thến ở TPHCM cùng vợ bị bắt tạm giam với cáo buộc "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên chém người vì mâu thuẫn trên Facebook

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn, chửi nhau trên Facebook, một thanh niên ở Gia Lai đã mang rựa chém người nên bị khởi tố và bắt tạm giam.

An Giang khởi tố vụ án khởi tố bị can tín dụng đen lãi suất cho vay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt tạm giam tố giác tội phạm tỉnh an giang tỉnh Ninh Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo