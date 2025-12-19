Bắt tạm giam đối tượng Lữ Phạm Thiên Thắng

Ngày 19-12, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Quảng Trị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Phạm Thiên Thắng (SN 2001; trú tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp đấu tranh lấy lời khai làm rõ hành vi phạm tội của Lữ Phạm Thiên Thắng

Theo điều tra, vào tháng 6, Lữ Phạm Thiên Thắng nhận thấy nhiều người tìm mua sắt thép xây dựng giá rẻ qua mạng xã hội nên đã tạo trang Facebook cá nhân mang tên "Nhà phân phối sắt thép xây dựng", đăng kèm số điện thoại để quảng cáo bán hàng.

Ngày 23-6, ôngTrương Ngọc Anh (37 tuổi; trú thôn 6 - Lâm Trạch, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) truy cập trang Facebook này để hỏi giá sắt thép. Sau đó, Thắng sử dụng sim điện thoại không đăng ký chính chủ, mua trôi nổi trên thị trường, lập tài khoản Zalo ảo mang tên "Trần Trung Đạt", dùng ảnh đại diện của người khác để kết bạn, trao đổi với anh Anh.

Sau khi thống nhất số lượng và giá cả, Thắng tiếp tục đóng vai trung gian, liên hệ với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thuận Hoàng tại TP Đồng Hới (cũ) để đặt mua sắt thép đúng theo thỏa thuận với khách hàng. Để tạo lòng tin, Thắng sử dụng một tài khoản ngân hàng không chính chủ, mua trên mạng xã hội, chuyển 3 triệu đồng tiền đặt cọc cho doanh nghiệp, yêu cầu chở hàng đến địa điểm đã hẹn.

Khi biết ôngTrương Ngọc Anh trực tiếp nhìn thấy xe chở sắt thép và đã tin tưởng, Thắng nhắn tin, lấy lý do công ty yêu cầu thanh toán gấp toàn bộ số tiền 66.943.000 đồng thì mới cho bốc hàng xuống. Tin lời, anh Anh chuyển tiền theo yêu cầu.

Ngay sau khi nhận được tiền, Thắng lập tức khóa tài khoản Zalo, chặn mọi liên lạc từ bị hại và phía công ty.

Tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 triệu tập Thắng để đấu tranh, lấy lời khai, đồng thời khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội.