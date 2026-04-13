Pháp luật

Bắt 4 đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 23 tỉ đồng

Đức Nghĩa - Hoàng Phúc

(NLĐO) - Bằng thủ đoạn tinh vi, 4 đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc

Ngày 13-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc bằng thủ đoạn mới và rất tinh vi.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Trần Quang Trọng (SN 2000), Nguyễn Minh Thuận (SN 1997; cùng ngụ tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (SN 1995, ngụ tại TP HCM) và Hồ Đức Thế (SN 1990, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk).

Bắt 4 đối tượng chiếm đoạt 23 tỉ đồng bằng thủ đoạn mới, rất tinh vi - Ảnh 1.

Hai trong số 4 đối tượng chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn mới và rất tinh vi. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1-2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi "đổi sim" nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Từ đó, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trọng có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển thông tin cho Kỷ để thực hiện đổi sim sang các sim "trắng" đã chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế (là cộng tác viên của một nhà mạng) thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng/sim.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận "rửa tiền" bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.

Điển hình, ngày 20-1-2026, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, thực hiện đổi thành công 13 sim, từ đó chiếm đoạt tiền trong 7- 8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.

Từ tháng 2 đến tháng 3-2026, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỉ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 30-3-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế về các hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Bộ Công an gửi thư khen

Liên quan đến vụ án này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị. Trong thư khen, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bắt 4 đối tượng chiếm đoạt 23 tỉ đồng bằng thủ đoạn mới, rất tinh vi - Ảnh 2.

Thư khen của Bộ Công an

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã phản ánh công tác hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị trực thuộc Bộ, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân, cũng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, cũng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

(NLĐO) - Lợi dụng tâm lý lo lắng mùa thi, các đối tượng giả mạo tuyển sinh, công an, gửi thông báo trúng tuyển để chiếm đoạt tài sản.

Công an truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo đến 60 tỉ đồng

(NLĐO)- Đào Thị Thu Trang bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đổng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện.

Đối tượng chuyên lừa đảo sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(NLĐO)- Sáng 5-4, Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sinh viên và người lao động.

