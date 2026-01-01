Bắt 42 đối tượng, thu “kho” vũ khí quân dụng, 30.000 viên đạn: Bộ Công an gửi thư khen

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 42 đối tượng, thu “kho” vũ khí quân dụng, 30.000 viên đạn: Bộ Công an gửi thư khen

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO - Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích bắt 42 đối tượng, thu “kho” vũ khí quân dụng, 30.000 viên đạn.

Ngày 1-1, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

- Ảnh 1.

Các loại súng quân dụng thu giữ khi phá chuyên án

Lãnh đạo Bộ được báo cáo thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn, xảy ra trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố, bắt 42 đối tượng, thu giữ 88 khẩu súng các loại, gần 30.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Thư khen của Bộ Công an nêu rõ đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; là điển hình trong thực hiện phương châm "tích cực phòng ngừa", "chủ động tấn công" ngăn chặn nguồn phát sinh các loại tội phạm.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án có ý nghĩa, giá trị rất thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.

- Ảnh 2.

Các loại vũ khí quân dụng thu được khi bắt giữ các đối tượng

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia phá án; đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Trước đó, ngày 25-12, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Cơ quan công an xác định đường dây buôn bán vũ khí này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TPHCM) điều hành. Để vận hành đường dây, 2 đối tượng trên liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí.

- Ảnh 3.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an

Từ ngày 15-12 đến ngày 24-12-2025, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tang vật thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su…, cùng nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt 42 đối tượng, thu cả "kho" vũ khí quân dụng và 30.000 viên đạn

Bắt 42 đối tượng, thu cả "kho" vũ khí quân dụng và 30.000 viên đạn

(NLĐO) - Bất ngờ thu cả kho vụ khí quân dụng cùng 30.000 viên đạn khi bắt giữ 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cận cảnh kho vũ khí, giấy tờ giả vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng phá án, thu giữ tang vật là hàng trăm loại giấy tờ giả, hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Khám xét nhà “trùm" ma túy trẻ tuổi, thu giữ cả “kho” vũ khí

(NLĐO) - Khám xét nhà “trùm" ma túy Kim Văn Huy, lực lương công an thu giữ 4 khẩu súng, 1 quả mìn, nhiều viên đạn và thuốc nổ

phòng cảnh sát hình sự Thứ trưởng Bộ Công an công an tỉnh Bộ Công an Tinh thần trách nhiệm trấn áp tội phạm đề nghị truy tố Công an tỉnh Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo