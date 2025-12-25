HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cận cảnh “kho” vũ khí quân dụng, 30.000 viên đạn khi bắt 42 đối tượng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng, công an đã thu giữ nhiều súng đạn khi bắt giữ 42 đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Cơ quan công an xác định đường dây buôn bán vũ khí này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TPHCM) điều hành.

- Ảnh 1.

Các loại súng thu được khi bắt giữ các đối tượng. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 2.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu nhiều loại súng khác nhau. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 3.

Một khẩu súng quân dụng thu giữ khi bắt các đối tượng. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng kiểm tra một khẩu súng tang vật. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 5.

Cơ quan chức năng kiểm tra các khẩu súng, đạn tang vật vụ án. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 6.

Các loại đạn quân dụng thu giữ khi bắt các đối tượng. Ảnh: V. Hậu

Để vận hành đường dây, 2 đối tượng trên liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí. 

Sau đó, các đối tượng tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội và các trang mạng khác để "giới thiệu sản phẩm". Ngoài ra, 2 đối tượng trên cũng trực tiếp mua bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Từ ngày 15-12 đến ngày 24-12-2025, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tang vật thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su…, cùng nhiều tang vật liên quan.

- Ảnh 7.

Các loại súng quân dụng thu giữ khi bắt các đối tượng. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 8.

"Kho" vũ khi quân dụng thu giữ khi phá chuyên án. Ảnh: V.Hậu

Bước đầu Cơ quan chức năng xác định chỉ tính từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm ngàn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác.

- Ảnh 9.

Công an làm việc với đối tượng Sầm Thị Thơm. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 10.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

- Ảnh 11.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Lê Thanh Hưng. Ảnh: V. Hậu

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

không gian mạng tỉnh Quảng Ngãi phòng cảnh sát hình sự hồ chí minh vũ khí quân dụng cơ quan công an mua bán vũ khí Công an tỉnh Nghệ An
