Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào 1 giờ 30 phút ngày 13-4, Tổ Công tác HP22 Công an phường Lê Chân đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hồ Sen thì phát hiện 2 xe máy rượt đuổi nhau tốc độ cao theo hướng Nguyễn Văn Linh - Tô Hiệu, đối tượng ngồi phía sau xe rượt đuổi cầm 1 kiếm dài 1 m.

Nhận thấy dấu hiệu của việc gây rối trật tự công cộng, tổ công tác đã đưa đối tượng cầm kiếm về trụ sở đơn vị, thu giữ 1 xe máy BSK: 17B6-488.07, các đối tượng còn lại bỏ chạy thoát.

Quá trình khai thác nhanh, đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Bảo N. (SN 2010, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) được đối tượng có nick Face là "Chung Hieu" là bạn quen ngoài xã hội rủ đi cướp xe.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản; gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời vụ việc xảy ra trên nhiều địa bàn phường, phức tạp, nghiêm trọng, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Lê Chân và Công an các phường có liên quan tích cực điều tra, xử lý nghiêm.

Đến 23 giờ ngày 14-4, lực lượng công an đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Đoàn Chung H. (SN 2009, trú tại tổ 7, Tràng Cát, phường Hải An) mua xe máy Honda-Airblade BKS 34AA - 673.07 không giấy tờ, sau đó bán cho Trần Mạnh Q. (SN 2009, trú tại phường Đông Hải) với giá 14,5 triệu đồng. Sau đó, H. lên kế hoạch để cướp lại xe sử dụng vì cho rằng xe không giấy tờ bị hại sẽ không dám trình báo cơ quan công an.

Ngày 12-4, tại khu vực quán Game G4 Tràng Cát, phường Hải An, Đoàn Chung H. bàn bạc với Vũ Phương P. (SN 2009, trú tại phường Hải An) và Phùng Văn Hải (SN 2009, trú tại phường Hải An) chuẩn bị hung khí, lên kế hoạch để cướp lại chiếc xe máy đã bán cho Q. Sau đó, Hiếu còn tiếp tục rủ thêm Lê Văn Bảo N. tham gia vụ cướp.

Như kế hoạch đã bàn trước, khoảng 0 giờ ngày 13-4, P. hẹn chở Q. bằng xe Honda-Airblade BKS 34AA - 673.07 đi "lượn đường", sau khi báo vị trí, nhóm H., N., H.. Khi gặp đồng bọn tại khu vực vòng xuyến Bùi Viện - Ngã 5 sân bay Cát Bi, Phú nháy đèn, bấm còi inh ỏi ra tín hiệu để bọn H. gây sự, đuổi đánh.

Các đối tượng đuổi nhau qua nhiều tuyến phố Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen với kịch bản khi đến khu vực hợp lý P. sẽ giảm tốc độ xe để xe H. vượt lên và dùng kiếm chém Q., sau đó P. sẽ vứt xe, bỏ chạy để H. cùng đồng bọn cướp lại xe. Tuy nhiên khi đuổi qua đường Hồ Sen thì N. bị HP22 Công an phường Lê Chân bắt giữ, P. và H. chạy thoát.

Ngày 13-4, sợ bị lộ, H. bảo P. khuyên Q. bán xe cho một người lạ mặt với giá 18 triệu đồng với lý do xe không có giấy tờ.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng tiến hành thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.