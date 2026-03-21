Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng

Ngày 21-3, Công an phường Trảng Dài phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thời gian gần đây, công an phường tiếp nhận tin báo của chị M.T.T.T (39 tuổi, tạm trú khu phố 4) về việc bị một đối tượng giả vờ mua hàng tại tiệm tạp hóa. Sau đó, đối tượng lợi dụng sơ hở giật dây chuyền vàng 18K (5 chỉ, trị giá khoảng 50 triệu đồng) rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Tương tự, chị Đ.T.Q (47 tuổi, cư trú khu phố 2) cũng bị 2 đối tượng đi xe mô tô áp sát giật dây chuyền vàng 18K (8 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng) khi đang lưu thông trên đường.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Trảng Dài đã khẩn trương phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Tuấn Anh (31 tuổi), Đào Văn Phúc (49 tuổi, cùng tạm trú phường Long Bình) và Võ Nguyên Kiện (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ nêu trên còn thực hiện thêm một số vụ cướp giật khác tại các địa bàn lân cận, lợi dụng sơ hở của người dân để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Công an phường Trảng Dài đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị các bị hại liên quan sớm trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.



