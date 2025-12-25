HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trên mạng

Tr.Đức

(NLĐO)- Các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng, liên lạc, giao dịch và vận chuyển ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh tiêu thụ

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1997), Đinh Hải Sơn (SN 1999), Phạm Tuấn Anh (SN 1990), cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Trần Ngọc Sáng (SN 1995), Vũ Trí Xuân (SN 1991) và Vũ Trí Thoại (SN 1985), cùng trú tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

Bắt 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trên mạng tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đối tượng Vũ Trí Thoại, Vũ Trí Xuân và Trần Ngọc Sáng (từ trái sang phải)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động về ma túy liên tỉnh. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng triệt để không gian mạng để liên lạc, giao dịch và vận chuyển ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh tiêu thụ. 

Nhằm bóc gỡ đường dây này, chuyên án mang bí số 125X đã được xác lập với sự phối hợp của nhiều lực lượng nghiệp vụ. Sau thời gian kiên trì theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 8-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết định phá án, bắt giữ đồng loạt 6 đối tượng trên.

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được lượng lớn tang vật gồm 180 viên ma túy hồng phiến, 18 túi nilon chứa các loại ma túy tổng hợp, 6 túi ma túy dạng "nước vui", 4 cân điện tử cùng 12 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Bắt 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trên mạng tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Bắt 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trên mạng tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ của vụ án

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình cùng các đồng phạm.

Hiện, Phòng Cánh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

