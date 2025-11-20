Hàng ngàn người tham gia buôn bán ma tuý trong nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi"

Chiều 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy.



Các đối tượng tham gia đường dây và tang vật của vụ án. Ảnh: C04 cung cấp

Theo C04, tháng 10-2024, qua nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan này phát hiện nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng ngàn người tham gia. Từ những dấu hiệu ban đầu, C04 nhận định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cảnh sát xác định, sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số người Việt đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Sau một thời gian đi sâu xác minh, C04 xác định cầm đầu đường dây là Đặng Sử Hòa và một đối tượng đang trốn ở nước ngoài.

Ma tuý được nguỵ trang trong hàng hoá. Ảnh: C04 cung cấp

Theo C04, các đối tượng tạo lập các hội nhóm trên nền tảng Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc; sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.

Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng, không ai biết mặt ai, không biết địa chỉ của nhau. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành và mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết.

C04 cho biết, khi chủ bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi, tiền hàng sẽ được chuyển thẳng cho đối tượng bên Thái Lan, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường thì lực lượng chức năng không thu giữ được tiền. Bên cạnh đó, người muốn làm "kho" phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra.

Tang vật của vụ án

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa; thời điểm giao nhận hàng là vào ban đêm, tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú.

C04 đã huy động lực lượng trinh sát giám sát các đối tượng ở nhiều tỉnh thành, đồng thời sang Thái Lan để khảo sát hiện trường, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng sở tại.

Theo đó, ngày 15-11-2024, tại Dĩ An, Bình Dương (cũ), C04 bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc đó, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP HCM, Bắc Giang, Đồng Nai..., bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ 550 kg cần sa khô, 10 kg cao cần sa. Tiếp đó, ngày 12-3, C04 khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP HCM, thu giữ 211 kg cần sa khô, 3 kg tinh dầu cần sa, bắt giữ 6 đối tượng.

Đến ngày 4-10, cảnh sát phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, thu giữ 276 kg cần sa khô, 3 ô tô, 18 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; bắt giữ 10 đối tượng. Đến nay, chuyên án đã thu giữ hơn 1 tấn cần sa, 26 đối tượng bị bắt giữ.