Bắt Cảnh "đen" và đàn em

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Trịnh Thế Cảnh (tức Cảnh "đen", 37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trịnh Thế Cảnh đã bị bắt

Cùng hành vi trên, công an cũng bắt giữ Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi), Phạm Ngọc Tân (46 tuổi, cùng quê TP Hải Phòng); Nguyễn Thanh Hồng (biệt danh Hồng đen, 39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa; Phạm Mạnh Tuấn (30 tuổi, quê tỉnh Nam Định).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động vi phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP Phú Quốc.

Qua đấu tranh, cơ quan công an phát hiện Cảnh "đen" cùng đồng bọn đã làm giả nhiều hồ sơ đất...

Sau đó, nhóm Cảnh bán lại cho những người có nhu cầu mua đất trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành và Vĩnh Cửu. Khi nạn nhân mua đất, tiến hành xây dựng nhà thì phát hiện đất đã được người khác mua nên xảy ra tranh chấp.

Nhiều người đã làm đơn tố cáo Cảnh và đồng bọn, tuy nhiên, do thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi do (lợi dụng chủ đất đã chết và sang tên qua nhiều đối tượng) khiến việc điều tra của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn.

Cảnh 'đen' (đứng đầu) bị bắt khi đang tụ tập với các đối tượng khác tại TP Phú Quốc

Ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn Đồng Nai, Cảnh và đồng bọn còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Để giúp sức cho Cảnh thực hiện hành vi lừa đảo trên còn có sự tiếp tay của một luật sư. Người này với vai trò là người làm chứng đã ký khống và đóng mộc sẵn giấy sang nhượng đất viết tay khi chưa có thông tin giao dịch cụ thể giữa người mua và người bán.



Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng này còn tổ chức cho vay trả góp với lãi suất rất cao.