Bạn đọc

Bất chấp quy định xử phạt, chó thả rông vẫn tràn lan trên phố

Huyền Trân - Chí Nguyên - Phan Vân

(NLĐO) - Dù Nghị định 282/2025 về quản lý vật nuôi đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12 nhưng chó thả rông, không rọ mõm vẫn xuất hiện nhiều nơi

Theo Nghị định 282/2025, hành vi thả rông chó, mèo (động vật nuôi) ngoài đường có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Nếu chó, mèo thả rông gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản, chủ nuôi có thể bị phạt 2-3 triệu đồng và phải bồi thường dân sự.

Dù vậy, gần nửa tháng sau khi nghị định này có hiệu lực, tại TP HCM, việc thả rông chó ngoài đường vẫn diễn ra phổ biến.

Trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu chợ dân sinh tại các phường Bình Thới, Hòa Bình, Minh Phụng..., chó thả rông, không rọ mõm vẫn xuất hiện dày đặc. Chó không xích, không rọ mõm vô tư đi lại trên vỉa hè, trước các cửa hàng buôn bán, khu vực đông người qua lại, thậm chí lao ra đường, băng qua làn xe đang lưu thông...

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 1.

Chủ nuôi dắt chó không rọ mõm tại phường Hòa Bình.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 2.

Chó thả rông không rọ mõm trong một khu chợ tại phường Hòa Bình.

Chó băng qua đường, gây mất an toàn giao thông tại phường Bình Thới.

Tại các phường An Khánh, Bình Trưng, Tăng Nhơn Phú..., tình trạng chó thả rông cũng diễn ra tương tự. Nhiều người còn chạy xe máy chở chó đi chơi nhưng không rọ mõm.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 3.

Chó thả rông, không rọ mõm đứng giữa ngã 4 đường, gây cản trở giao thông.

Hình ảnh chó thả rông cũng xuất hiện khá phổ biến tại các phường Thủ Đức, Linh Xuân, Phước Long, Diên Hồng, Chợ Lớn, Bàn Cờ, Xuân Hòa...

Nhiều vật nuôi không được đeo dây xích, rọ mõm, tự do chạy nhảy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây tâm lý lo ngại cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 4.
Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 5.

Chó thả rông đi lại tại các khu vực đông xe, mật độ giao thông cao.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 6.

Chó không xích, không rọ mõm từ trong nhà lao ra giữa đường

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 7.

Chó thả rông gây lo sợ cho người đi đường.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 8.

Chó thả rông, không rọ mõm nằm trên vỉa hè.

Dù quy định xử phạt đã được ban hành và có hiệu lực, không ít người nuôi vẫn giữ thói quen thả rông chó, mèo. Nhiều người cho rằng "chó nhà hiền" hoặc việc đeo dây xích, rọ mõm gây bất tiện.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 9.
Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 10.


Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 11.
Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 12.

Dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhiều chú chó được thả rông vô tư chạy nhảy, nô đùa trên các bãi cỏ.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 13.
Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 14.
Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 15.

Tại các tuyến phố trung tâm như đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hoà), không khó để bắt gặp cảnh chó thả rông nằm trên vỉa hè, trước các quán ăn...

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 16.

Trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường Bàn Cờ), ngay khu phố đông đúc với nhiều hàng quán và khu chợ, vẫn xuất hiện tình trạng chó thả rông đi lại trên vỉa hè, nằm trước các điểm buôn bán.

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 17.

Chó thả rông trên đường Nguyễn Kim (phường Chợ Lớn).

Chó thả rông vẫn ung dung trên nhiều tuyến đường sau khi áp dụng Nghị định 282/2025/NĐ-CP - Ảnh 18.

Tại một khu chợ gần phố đi bộ Kỳ đài Quang Trung (phường Diên Hồng), nhiều chú chó vờn nhau, chạy nhảy giữa khu vực mua bán đông đúc.

(NLĐO)- Theo clip, nam thanh niên đẩy con chó vào nơi 2 người đàn ông đang xô xát song con chó bất ngờ tấn công dữ dội 1 phụ nữ.



Chó thả rông, không rọ mõm

Chó thả rông, không rọ mõm tại Công viên Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TP HCM (ảnh).

Chó không rọ mõm, thả rông trên đường phố TPHCM trước thời điểm siết chặt quản lý

(NLĐO) - Trước thời điểm chính thức áp dụng các quy định siết chặt quản lý thú cưng (15-12), tình trạng chó thả rông xuất hiện nhiều ở TPHCM

chó thả rông siết chặt TPHCM nghị định 282 quản lý thú cưng không rọ mõm
