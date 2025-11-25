HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USD

Anh Thư

(NLĐO) - Hơn 300 năm trước, "chiến hạm ma" San José đã chìm xuống biển Caribe khi đang chở nặng vàng, bạc và ngọc lục bảo.

Theo CNN, Colombia thông báo đã trục vớt thành công những hiện vật đầu tiên từ "chiến hạm ma" San José, một tàu chiến Tây Ban Nha bị Hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm ở vùng biển Caribe hơn 300 năm trước.

Vào thời điểm bị chìm, tàu San José đang chở một lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các thuộc địa ở Mỹ Latin trở về cho vua Tây Ban Nha. Tổng giá trị của kho báu dưới nước này ước tính lên đến 17 tỉ USD.

Vớt được kho báu đầu tiên từ "chiến hạm ma" chứa 17 tỉ USD vàng, ngọc - Ảnh 1.

Một phần xác "chiến hạm ma" San José - Ảnh: BBC

Những hiện vật đầu tiên được Colombia trục vớt từ "chiến hạm ma" bao gồm các đồng tiền bằng vàng và đồng, cũng như một khẩu pháo.

Chính phủ Colombia cho biết việc tìm thấy kho báu là một phần của một dự án nghiên cứu lớn hơn, với hy vọng đem lại các manh mối về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của châu Âu vào đầu thế kỷ 18.

Vớt được kho báu đầu tiên từ "chiến hạm ma" chứa 17 tỉ USD vàng, ngọc - Ảnh 2.
Vớt được kho báu đầu tiên từ "chiến hạm ma" chứa 17 tỉ USD vàng, ngọc - Ảnh 3.

Các khẩu pháo của chiến hạm cổ đại nằm vương vãi dưới đáy biển (ảnh trái) và một số hiện vật vừa được trục với - Ảnh: BỘ VĂN HÓA COLOMBIA

Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona mô tả hoạt động phục hồi này là một "sự kiện lịch sử" chứng minh năng lực bảo vệ di sản văn hóa dưới nước của đất nước.

Các hiện vật được thu hồi bằng robot dưới nước, sẽ được phục hồi tại phòng thí nghiệm và phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Tuy nhiên, chiến hạm ma này cũng đang là trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý gay gắt giữa chính phủ Colombia và một công ty cứu hộ hàng hải có trụ sở tại Mỹ tên là Sea Search-Armada (SSA).

Colombia khẳng định rằng họ đã phát hiện ra tàu San José vào năm 2015 với sự giúp đỡ của các nhà khoa học quốc tế, nhưng SSA (trước đây là Glocca Morra) tuyên bố đã tìm thấy xác tàu đắm vào đầu những năm 1980 và đã khởi kiện tại Tòa án Trọng tài thường trực, tuyên bố họ có quyền được hưởng khoảng 10 tỉ USD kho báu.


Tin liên quan

Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

(NLĐO) - Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.

"Giáp plasma" của Trái Đất từng bị đánh gần sập năm 2024

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra sự thật đằng sau bầu trời rực rỡ sắc màu của Trái Đất vào đêm 10 và 11-5-2024.

Hai thứ vô cùng kỳ lạ đã chui ra từ lõi Trái Đất

(NLĐO) - Trái Đất đang che giấu 2 cấu trúc bí ẩn, to hơn cả lục địa, từng bị nghi ngờ là mảnh vỡ của một hành tinh khác.

Kho báu tàu ma tàu đắm chiến hạm ma San José
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo