"Chiến hạm ma” hiện ra nguyên vẹn sau gần 2.200 năm mất tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Chiến hạm ma” hiện ra nguyên vẹn sau gần 2.200 năm mất tích

Anh Thư

(NLĐO) - Cuộc khai quật Thonis-Heracleion - thành phố tráng lệ đã biến mất vào lòng biển khơi của Ai Cập - phát lộ một chiến hạm cổ đại.

Một phái đoàn khảo cổ học dưới nước của Ai Cập và Pháp, do Viện Khảo cổ học dưới nước Châu Âu (IEASM) dẫn đầu, đã tìm thấy tàn tích một chiến hạm cổ đại được bảo quản tốt bất ngờ dưới đáy vịnh Abu Qir, nơi tọa lạc thành phố đã mất Thonis-Heracleion nổi tiếng.

Theo Bộ Cổ vật và du lịch Ai Cập, "chiến hạm ma" này dài tới 25 m, một kích thước lớn so với những con tàu cùng niên đại - gần 2.200 năm trước.

Xác tàu này được phát hiện ở khu vực kênh đào chính chảy dọc theo mặt phía Nam của Đền Amun nổi tiếng, một phần của thành phố chìm.

"Chiến hạm ma” hiện ra nguyên vẹn sau gần 2.200 năm mất tích - Ảnh 1.

Một thợ lặn tiếp cận "chiến hạm ma" ở phế tích thành phố Thonis-Heracleion - Ai Cập - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Các nhà khảo cổ tin rằng chiến hạm này đã gặp phải một thảm họa tự nhiên kinh hoàng vào cuối thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, khi đang mang theo những khối đá khổng lồ từ khu vực Đền Amun.

Những khối đá này đã nhanh chóng nhấn chìm con tàu xuống tận đáy vịnh một cách vô phương cứu vãn.

Tuy nhiên, nó lại khiến chiến hạm này trở thành một báu vật khảo cổ, với độ nguyên vẹn khó tin dù đã chìm hơn 2 thiên niên kỷ.

"Chính những khối đá này đã giữ chặt xác tàu bằng cách đóng chặt con tàu cổ xuống đáy kênh đào sâu, nơi nó được lấp đầy bùn, bao bọc và bảo vệ kho báu" - các nhà khảo cổ giải thích.

Khi được khai quật, nó bị chôn vùi dưới lớp đất sét cứng gần năm mét, lẫn với tàn tích của ngôi đền.

Ông Ehab Fahmy, Trưởng phòng Trung ương về Cổ vật dưới nước thuộc Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, mô tả con tàu quân sự này là loại tàu đáy phẳng có cánh buồm và mái chèo lớn.

Thiết kế này rất phù hợp để di chuyển trên vùng đồng bằng sông Nile thường lặng gió và nhiều chỗ nông.

Thân tàu được đóng theo kiểu truyền thống với một số nét đặc trưng của kỹ thuật đóng tàu Ai Cập cổ đại.

Ngoài ra, việc xác tàu giữ được cả các khớp mộng và chốt dài, cũng như nhiều cấu trúc bên trong, đã cho thấy nó được đóng từ gỗ tái sử dụng, một nét rất "hiện đại" và đặc trưng của người Ai Cập thời đó.

Tin liên quan

Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất

(NLĐO) - Một đài thiên văn Úc đã bắt được tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, phơi bày những điều không thể ngờ đến từ vũ trụ 800 triệu năm hậu Big Bang.

Bí ẩn sinh vật người nói là họ bạch tuộc, người cho là sứa, giun

(NLĐO) - Từ khi được phát hiện vào giữa thế kỷ 19, sinh vật 540 triệu tuổi Salterella đã khiến giới khoa học 5 lần "lạc lối"

Phát hiện bất thường của tàu NASA làm khoa học bối rối suốt 15 năm

(NLĐO) - Một dải quang phổ bất thường mà tàu NASA ghi nhận nhiều năm trước ở Sao Hỏa có thể là tin vui cho cuộc săn tìm sự sống.

Ai Cập xác tàu chiến hạm ma thành phố chìm Thonis-Heracleion
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo