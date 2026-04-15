Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nguyễn Duy Sơn và số thuốc tang vật. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Sơn có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc. Đối tượng dùng nhiều chiêu thức để tiếp cận người bệnh như phun sơn quảng cáo "khỏi hen 100%" dọc Quốc lộ 1A, đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 200 lọ thuốc gắn nhãn "thuốc nam gia truyền trị hen suyễn" cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định sản phẩm có chứa dexamethasone, chlorpheniramine - các chất không được phép dùng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư 10/2021/TT-BYT.

Để lừa người dân, Sơn viết quảng cáo khắp nơi gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Hồ Hưng

Cơ quan điều tra xác định Sơn không có chuyên môn y dược, mua hàng trôi nổi rồi dán nhãn, thổi phồng công dụng để bán kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.