Pháp luật

Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh

Đức Ngọc

(NLĐO) - Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Nguyễn Duy Sơn đã bán gần 1.000 lọ thuốc giả, có chất cấm để kiếm lời.

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Sơn và số thuốc tang vật. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Sơn có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc. Đối tượng dùng nhiều chiêu thức để tiếp cận người bệnh như phun sơn quảng cáo "khỏi hen 100%" dọc Quốc lộ 1A, đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 200 lọ thuốc gắn nhãn "thuốc nam gia truyền trị hen suyễn" cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định sản phẩm có chứa dexamethasone, chlorpheniramine - các chất không được phép dùng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư 10/2021/TT-BYT.

Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh - Ảnh 2.

Để lừa người dân, Sơn viết quảng cáo khắp nơi gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Hồ Hưng

Cơ quan điều tra xác định Sơn không có chuyên môn y dược, mua hàng trôi nổi rồi dán nhãn, thổi phồng công dụng để bán kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Triệt phá ổ nhóm thuê người "diễn kịch" để bán thuốc giả

(NLĐO)- Các đối tượng tự nhận có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên trị các bệnh ngoài da, cam kết sẽ khỏi hoàn toàn; thuê người quen đóng giả bệnh nhân.

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

(NLĐO)- Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng vụ phá đường dây thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô lớn

(NLĐO)- Trong thư khen vụ phá đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô lớn, Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ án

