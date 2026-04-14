Triệt phá ổ nhóm thuê người "diễn kịch" để bán thuốc giả

Ngày 14-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tự nhận có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên trị các bệnh ngoài da, cam kết sẽ khỏi hoàn toàn; thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện từ cuối năm 2025 có 4 trang facebook gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da, Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình do Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú tại thôn Ba Vì, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) chỉ đạo tạo lập, quản lý, sử dụng.

Các đối tượng đã thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám "Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa", địa chỉ thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, rồi đăng lên mạng xã hội facebook, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,… với cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Xét tính chất nguy hiểm của đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác lập Chuyên án "đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng", tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc đường dây tội phạm này.

Ngày 10-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá chuyên án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng do Nguyễn Văn Hải cầm đầu.

“Thuốc đông y” được các đối tượng trong chuyên án bán, quảng cáo trên mạng

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; thu giữ nhiều thiết bị điện tử, công cụ phương tiện, sản phẩm "thuốc đông y" được quảng cáo chuyên điều trị các bệnh về da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,….

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng.