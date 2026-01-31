Bắt đối tượng bị Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng truy nã 30 năm trước

Ngày 31-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng trốn truy nã 30 năm trước là Nguyễn Văn Phương (SN 1974, ngụ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng trốn truy nã 30 năm trước bị lực lượng công an bắt giữ ban giao cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30-1, qua công tác nắm tình hình địa bàn dân cư tại tổ dân phố 2 Tào Xuyên (phường Nguyệt Viên), Công an phường Nguyệt Viên phát hiện một người có biểu hiện tâm lý bất thường và nhiều nghi vấn về nhân thân.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã tiến hành khai thác sâu, xác định đối tượng tên là Nguyễn Văn Phương (tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Phương) chính là đối tượng đang bị Cơ quan điều tra hình sự Khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội danh "Trộm cắp tài sản" năm 1996.

Ngay sau đó, Công an phường Nguyệt Viên đã lập biên bản bắt người theo quyết định truy nã và đưa về trụ sở Công an phường Nguyệt Viên để làm việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Nguyệt Viên đã bàn giao đối tượng cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.