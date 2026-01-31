Bắt đối tượng bị Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng truy nã 30 năm trước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt đối tượng bị Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng truy nã 30 năm trước

Tuấn Minh

(NLĐO) - Công an Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng bị Cơ quan điều tra hình sự Khu vực Trung ương Bộ Quốc phòng truy nã 30 năm trước

Ngày 31-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng trốn truy nã 30 năm trước là Nguyễn Văn Phương (SN 1974, ngụ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa).

Bắt đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã 30 năm trước - Ảnh 1.

Đối tượng trốn truy nã 30 năm trước bị lực lượng công an bắt giữ ban giao cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30-1, qua công tác nắm tình hình địa bàn dân cư tại tổ dân phố 2 Tào Xuyên (phường Nguyệt Viên), Công an phường Nguyệt Viên phát hiện một người có biểu hiện tâm lý bất thường và nhiều nghi vấn về nhân thân.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã tiến hành khai thác sâu, xác định đối tượng tên là Nguyễn Văn Phương (tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Phương) chính là đối tượng đang bị Cơ quan điều tra hình sự Khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội danh "Trộm cắp tài sản" năm 1996.

Ngay sau đó, Công an phường Nguyệt Viên đã lập biên bản bắt người theo quyết định truy nã và đưa về trụ sở Công an phường Nguyệt Viên để làm việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Nguyệt Viên đã bàn giao đối tượng cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan

Truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan

(NLĐO) – Ba đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn kinh tế tại Đà Nẵng, đã bị bắt giữ khi lẩn trốn tại Thái Lan.

Trốn truy nã đặc biệt suốt 7 năm, người đàn ông bất ngờ ra đầu thú

(NLĐO) - Sau 7 năm lẩn trốn vì liên quan một vụ tai nạn giao thông, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã được Công an xã Minh Hoá (Quảng Trị) vận động ra đầu thú.

Bắt nữ tiểu thương trốn truy nã 25 năm

(NLĐO)- Vay mượn không có khả năng trả nợ, nữ tiểu thương ở Nam Định đã bỏ trốn vào phía Nam thay tên đổi họ, nhưng đã bị bắt sau 25 năm trốn truy nã.

tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã trốn truy nã đối tượng truy nã Bộ Quốc phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo