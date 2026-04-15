Bắt đối tượng chém anh vợ ở Đồng Nai

Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Trần Hoài Chinh (45 tuổi, tạm trú xã Lộc Ninh) về tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Chinh cùng tang vật gây án

Vào cuối tháng 11-2025, Chinh mâu thuẫn với anh vợ là T.T.D. (ngụ thôn Lộc Thuận 9, xã Lộc Ninh). Do không tìm được tiếng nói chung, ngày 23-11-2025, Chinh đã cầm dao rựa đến nhà anh D. tại thôn Lộc Thuận gây sự.

Tại đây, đối tượng Chinh đã dùng dao rựa chém đứt lìa ngón tay cái bàn tay trái của anh D.

Kết quả giám định thương tích gây tổn thương cơ thể của anh D. là 20%. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.