Nhóm đối tượng liên quan cùng tang vật và phương tiện trong vụ án tại trụ sở cơ quan Công an

Ngày15-3, Công an xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã làm rõ vụ một nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm và ống tuýp sắt rượt đuổi, chém người trong đêm khiến một thanh niên bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9-3, anh Ngô Minh Đức cùng 4 người bạn (đều trú tại xã Nam Trạch) khi đang di chuyển trên địa bàn thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt mang theo hung khí rượt đuổi, chém. Hậu quả, anh Đức bị thương ở cánh tay trái và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Trạch nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập các đối tượng liên quan.

Vị trí mà đối tượng H.T.Đ. (SN 2010) dùng kiếm chém vào tay anh Ngô Minh Đức

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tối 9-3, nhóm thanh thiếu niên gồm 11 người, độ tuổi từ 16 đến 19, trú tại phường Đồng Thuận và xã Nam Trạch, rủ nhau sử dụng 4 xe mô tô, mang theo kiếm và ống tuýp sắt đi qua nhiều địa bàn để tìm đánh các nhóm thanh niên từng xảy ra mâu thuẫn trong những lần đi chơi trước đó.

Khi đến thôn Nhân Quang (xã Nam Trạch), một đối tượng trong nhóm phát hiện nhóm của anh Đức và nhầm tưởng là những người từng có mâu thuẫn trước đó nên quay xe cùng cả nhóm rượt đuổi.

Sau khi chặn được xe của anh Đức, một đối tượng dùng kiếm chém một nhát vào cánh tay trái của nạn nhân rồi tiếp tục cầm hung khí đuổi chém. Nhóm của anh Đức sau đó bỏ chạy thoát thân, còn các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an xã Nam Trạch đang củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.