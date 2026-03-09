HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ đối tượng chém người gây thương tích

Uyên Châu

(NLDO)-Mâu thuẫn cá nhân, Vũ "beo" dùng dao chém anh Tuấn Kiệt thương tích, nhập viện cấp cứu

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Hồ Duy Vũ (tên thường gọi là Beo, 39 tuổi; ngụ ấp Tam An 4, xã An Phước) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ hồ Duy Vũ chém người gây thương tích Tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Hồ Duy Vũ

Trước đó, vào khuya ngày 1-3, Vũ gặp anh Lý Tuấn Kiệt (29 tuổi, ngụ ấp Cẩm Đường, xã Long Thành) trên địa bàn xã. Tại đây, cả 2 xảy ra lời qua tiếng lại. Do không tìm được tiếng nói chung, Vũ đã dùng dao chém anh Kiệt gây thương tích.

Phát hiện sự việc, nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Vũ bị Công an xã An Phước bắt sau đó.

Công an xã An Phước đã khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cùng tang vật để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Bắt vợ chồng liên quan clip chém người tử vong ở Tây Ninh

Bắt vợ chồng liên quan clip chém người tử vong ở Tây Ninh

(NLĐO) - Liên quan clip chém người tử vong lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ vợ chồng nghi can cùng 3 người khác để điều tra.

Làm rõ vụ chồng nữ thôn trưởng doạ chém người trong cuộc họp chi bộ thôn

(NLĐO) – Theo thông tin ban đầu, sau khi mâu thuẫn trong cuộc họp chi bộ thôn, chồng của nữ thôn trưởng đã lao vào đánh một người tham gia cuộc họp.

Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên mua rựa mang tới quán cà phê chém người

(NLĐO) - Cho rằng nạn nhân nói xấu mình nên nam thanh niên đã mua một cây rựa rồi giấu trong áo mang đến quán cà phê và ra tay chém người.

cố ý gây thương tích mâu thuẫn nhập viện cấp cứu công an tỉnh đồng nai
