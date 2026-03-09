Tạm giữ đối tượng chém người gây thương tích

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Hồ Duy Vũ (tên thường gọi là Beo, 39 tuổi; ngụ ấp Tam An 4, xã An Phước) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Hồ Duy Vũ

Trước đó, vào khuya ngày 1-3, Vũ gặp anh Lý Tuấn Kiệt (29 tuổi, ngụ ấp Cẩm Đường, xã Long Thành) trên địa bàn xã. Tại đây, cả 2 xảy ra lời qua tiếng lại. Do không tìm được tiếng nói chung, Vũ đã dùng dao chém anh Kiệt gây thương tích.

Phát hiện sự việc, nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Vũ bị Công an xã An Phước bắt sau đó.

Công an xã An Phước đã khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cùng tang vật để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.