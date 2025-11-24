HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị

Ngày 24-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy nã, truy tìm, khoảng 21 giờ ngày 23-11, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay; Công an xã La Lay bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.

Tạ Văn Duyên - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Tạ Văn Duyên (SN 1981, ngụ Bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La).

Trước đó, năm 2024, Tạ Văn Duyên móc nối, câu kết với Trần Công Thụy (SN 1979, ngụ xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ) tổ chức đường dây mua bán trái phép các chất ma túy từ tỉnh Sơn La về Nam Định (cũ) để tiêu thụ.

Tháng 8-2024, khi Công an huyện Xuân Trường (cũ) bắt giữ Trần Công Thụy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Tạ Văn Duyên bỏ trốn khỏi địa phương.

Hồ sơ vụ án được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý, điều tra theo quy định.

Đến tháng 3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Tạ Văn Duyên về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

(NLĐO)- Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

Công an TP Cần Thơ và TP HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

(NLĐO) - Một đối tượng bị truy nã đặc biệt vừa bị công an ở TP Cần Thơ và TP HCM bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng bị truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, liên quan đến ma túy.

