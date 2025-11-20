Công an Đà Nẵng bắt đối tượng bị truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Thái Long (SN 1994; thôn Khoan Tế, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) – đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Nguyễn Thái Long bị bắt giữ tại Hà Nội

Trước đó, rạng sáng 1-6-2024, tại đường tránh phía Nam hầm Hải Vân (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tổng cộng 196 gói nilong chứa cần sa, trọng lượng hơn 30 kg.

Ba đối tượng gồm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, trú TP Hà Nội), Hoàng Văn Hậu (SN 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Thị Khanh (SN 2004, trú tỉnh Quảng Trị).

Qua điều tra, xác định khoảng tháng 12-2022, Tuấn sang Thái Lan để trồng cần sa cho một số đối tượng người Trung Quốc. Khoảng tháng 7-2023, Tuấn thuê 7 địa điểm tại tỉnh Bình Dương để làm nhà xưởng trồng cây cần sa, thu hoạch hoa, lá để bán ra thị trường.

Quá trình hoạt động, Tuấn thuê thêm 5 người ở nhiều địa phương khác nhau cùng tham gia, trả lương mỗi tháng từ 10 đến 12 triệu đồng. Các xưởng trồng cần sa của Tuấn được đóng kín, có hệ thống lọc không khí nên người ngoài không thể phát hiện.

Cuối tháng 5-2024, nghi ngờ bị lực lượng chức năng theo dõi, Tuấn yêu cầu các nhân viên (trong đó có Hậu, Khanh) khai thác cần sa từ 7 địa điểm, được hơn 30 kg, dùng máy hút chân không đóng gói vào các gói cà phê.

Rạng sáng 1-6-2024, khi Tuấn cùng Hậu, Khanh vận chuyển số cần sa trên đường ra Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Trong vụ án này, Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Thái Long có hành vi liên quan nên phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng củng cố chứng cứ, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Long.

Sau thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-11, Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an xã Bát Tràng đã bắt giữ Long tại Hà Nội, hiện đã di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.