Ngày 5-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Mỹ Hào và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Trương Văn Hải (SN 1974; trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 5 tiền án, buôn bán ma túy với số lượng lớn nhiều loại ma tuý.

Trương Văn Hải bị cơ quan công an bắt giữ

Theo đó, hồi 12 giờ 30 phút ngày 17-4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trương Văn Hải đang có hành vi cất giấu số lượng lớn ma túy tại nhà ở nhằm mục đích bán trái phép cho các đối tượng nghiện trên địa bàn phường Mỹ Hào và lân cận.

Quá trình bắt giữ, Tổ công tác đã thu giữ 3 bánh heroine, 15 túi nilon chứa 3.000 viên hồng phiến (Methaphetamine), 1 túi nilon chứa Ketamine (khối lượng 24,1335 g); 1 túi nilon ma túy đá (Methaphetamine), khối lượng 67,5610 g và 25 viên nén, qua giám định là ma túy MDMA (kẹo).

Hải khai nhận bản thân vừa mới ra tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua số ma túy này từ Sơn La về địa bàn Hưng Yên để bán kiếm lời. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ tại tủ gỗ trong kho để đồ, đối diện phòng ngủ của Hải 1 khẩu súng ngắn, 1 một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn.

Tang vật của vụ án

Trương Văn Hải khai đã mua khẩu súng trên từ tháng 1-2026 mục đích để sử dụng trong quá trình mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ của Công an địa phương, Trương Văn Hải là đối tượng cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh, Hải từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản; 1 tiền án về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.