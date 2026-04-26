Phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm xin việc làm, người dân Gia Lai báo công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm xin việc làm, người dân Gia Lai báo công an

Đức Anh

(NLĐO) - Gây tai nạn chết người khi đã sử dụng rượu bia và không có giấy phép lái xe, đối tượng ở Gia Lai bỏ trốn nhiều nơi trước khi ra đầu thú.

Ngày 26-4, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đã vận động thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm xin việc làm, người dân Gia Lai báo công an - Ảnh 1.

Đối tượng Chơ

Đối tượng là Chơ (SN 2003; trú tại xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, b khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, trước đó người dân phát hiện Chơ xuất hiện tại xã Chư Prông để tìm việc làm nên đã trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Prông nhanh chóng xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau thời gian kiên trì vận động, đối tượng đã đến cơ quan công an trình diện. Ngay sau đó, Công an xã Chư Prông hoàn tất thủ tục, bàn giao Chơ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo thẩm quyền.

Hồ sơ vụ án thể hiện, dù không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, ngày 10-7-2025, Chơ điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong. Sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn, lang thang qua nhiều địa phương nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng trước khi bị phát hiện.

Tin liên quan

Vận động 2 đối tượng bị truy nã quốc tế về Việt Nam đầu thú

Vận động 2 đối tượng bị truy nã quốc tế về Việt Nam đầu thú

(NLĐO)- Huỳnh Chí Nguyên và Nguyễn Đức Mạnh bị truy nã về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đã lẩn trốn tại Thái Lan và Campuchia.

Vận động thành công đối tượng trốn truy nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú

(NLĐO) - Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Lê Đức Mạnh ở Hà Tĩnh thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẫn trốn tại nhiều điều phương.

Tiếp nhận 226 người do Campuchia trao trả, phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO)- Nhằm trốn tránh pháp luật, Lê Văn Thủy - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm - đã thay tên, đổi họ, trốn ra nước ngoài...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo