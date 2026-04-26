Phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm xin việc làm, người dân Gia Lai báo công an

Ngày 26-4, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đã vận động thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Đối tượng là Chơ (SN 2003; trú tại xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, b khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, trước đó người dân phát hiện Chơ xuất hiện tại xã Chư Prông để tìm việc làm nên đã trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Prông nhanh chóng xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau thời gian kiên trì vận động, đối tượng đã đến cơ quan công an trình diện. Ngay sau đó, Công an xã Chư Prông hoàn tất thủ tục, bàn giao Chơ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo thẩm quyền.

Hồ sơ vụ án thể hiện, dù không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, ngày 10-7-2025, Chơ điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong. Sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn, lang thang qua nhiều địa phương nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng trước khi bị phát hiện.