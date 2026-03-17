Pháp luật

Bắt đối tượng đột nhập nghĩa trang liệt sĩ trộm cắp tài sản

Đức Anh

(NLĐO) - Đột nhập nghĩa trang liệt sĩ ở Gia Lai, đối tượng trộm cửa nhôm và đồ thờ trị giá gần 11 triệu đồng.

Ngày 17-3, Công an xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1990; trú thôn Bình Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi đột nhập nghĩa trang liệt sĩ, trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng đột nhập nghĩa trang liệt sĩ trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh sau khi bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27-12-2025, ông Huỳnh Ngọc H. (SN 1968), nhân viên bảo vệ Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thạnh, đến tưới cây thì phát hiện nhà quản trang bị mất toàn bộ 5 cánh cửa nhôm. 

Ngoài ra, một bộ đồ thờ cúng bằng đồng bên trong cũng bị lấy cắp. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính gần 11 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Sau hơn 2 tháng kiên trì xác minh, mới đây, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thanh là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận đã lợi dụng đêm tối và sự sơ hở trong công tác quản lý tại nghĩa trang để đột nhập, tháo dỡ các cánh cửa nhôm và lấy trộm đồ thờ bằng đồng, sau đó dùng xe máy chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, đối tượng khai thêm trong thời gian tạm trú tại thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai từ cuối năm 2025 đến nay đã di chuyển qua nhiều địa bàn để thực hiện hàng loạt vụ trộm vào ban đêm. Các mục tiêu mà đối tượng nhắm đến chủ yếu là trụ sở thôn, khu phố và các công trình nhà nước, nơi có tài sản dễ tháo dỡ và tiêu thụ.

Con dâu trộm cắp 280 chỉ rồi đánh tráo bằng vàng giả

Con dâu trộm cắp 280 chỉ rồi đánh tráo bằng vàng giả

(NLĐO) - Con dâu đã âm thầm lấy trộm 280 chỉ vàng của cha mẹ chồng rồi đánh tráo bằng vàng giả nên suốt thời gian dài không bị phát hiện.

Công an TPHCM bắt giữ "đại gia" lừa tình, trộm cắp tài sản của hàng trăm "sugar baby"

(NLĐO) - Phương cho biết từ năm 2020 đến nay, gã đã liên hệ với khoảng 1.200 phụ nữ và "quan hệ" với hàng trăm người. Về tài sản lấy được, Phương "không nhớ rõ"

Bắt nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp tiền công đức liên tỉnh

(NLĐO)- Trong vòng 4 tháng, nhóm thanh, thiếu niên ở Nghệ An đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại nhiều tỉnh miền trung ra tới Ninh Bình

lực lượng chức năng trộm cắp tài sản cơ quan công an công an xã tổng giá trị
