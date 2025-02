Bắt đối tượng đục tường nhà tắm để trốn khỏi nơi giam giữ

Sau 3 ngày phát lệnh truy nã, sáng 15-2, Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Lê Văn Duy Khánh (sinh năm 1991; quê thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sau khi đối tượng này trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Tháng 8-2024, Khánh bị bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Do Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận đang sửa chữa, đối tượng này được giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Trưa 11-2 vừa qua, lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn quan sát, đối tượng Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam trốn khỏi nhà Tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc để bỏ trốn.

Lê Văn Duy Khánh bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn. Ảnh: CANT



Sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai tối đa toàn bộ lực lượng, phương tiện để truy tìm và bắt giữ đối tượng.

Đến 8 giờ sáng nay, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Khánh đang lẫn trốn trong rừng tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.

Hiện Công an huyện Thuận Bắc đã bắt giữ và áp giải đối tượng về nơi giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.