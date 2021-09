Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tối 18-9 cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Hưng (SN 1950; nguyên quán TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - đối tượng bị truy nã 22 năm trước về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Đối tượng Lê Văn Hưng

Theo hồ sơ, năm 1999, Lê Văn Hưng bị Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 16-10-1999, Công an Đắk R'lấp ra quyết định truy nã Lê Văn Hưng. Sau khi bỏ trốn, ông Hưng về TP HCM sinh sống bằng nghề làm thuê. Đến năm 2006, sợ bị công an phát hiện, ông trốn về sinh sống cùng với gia đình anh ruột tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Khoảng 13 giờ ngày 16-9-2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú phát hiện, bắt giữ Lê Văn Hưng.

Hiện đối tượng hơn 20 năm trốn truy nã đã được Công an tỉnh An Giang bàn giao và di lý về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra, xử lý.