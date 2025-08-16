HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt đối tượng liên quan vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỉ đồng

H.Phong

(NLĐO) - Liên quan vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng (SN 1976, ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội "Trốn thuế".

Bắt đối tượng liên quan vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội “Trốn thuế”. Ảnh: Đại Bảo

Năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác minh vụ việc trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo). 

Qua xác minh xác định kế toán của công ty nêu trên là Nguyễn Khương Hoàng cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống là trâu, bò, lợn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. 

Ba doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỉ đồng

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 3 vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo), Công ty TNHH LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo) và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng).

Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, bán cho đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT mức thuế suất 5%.

Mặc dù biết các doanh nghiệp trên bán sản phẩm nhập khẩu cho các cá nhân nhưng Nguyễn Khương Hoàng đã hợp thức hóa thành bán cho công ty để không phải nộp thuế bằng cách hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn cho các công ty, ghi thuế suất 0%.

Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế. 

Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị kết luận Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỉ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỉ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.

Bắt giam 3 cán bộ tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế

Bắt giam 3 cán bộ tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế

(NLĐO)- quá trình điều tra các doanh nghiệp trốn thuế, cơ quan chức năng xác định 3 cán bộ thuế có hành vi tiếp tay nên bắt tạm giam.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,7 tỉ đồng

(NLĐO)- Trên cương vị là Giám đốc công ty, Ngô Văn Xoài đã chỉ đạo kế toán công ty và cá nhân trực tiếp liên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của các công ty khác với tổng giá trị thanh toán hơn 10 tỉ đồng.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng có hành vi trốn thuế ở Bình Dương

(NLĐO) - Vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện

