Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 31-12, Công an xã Long Hà (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Quốc Hoàng (44 tuổi, tỉnh Quảng Trị) bị truy nã về tội “giết người”.

Đối tượng Hoàng

Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây truy nã đặc biệt về tội giết người.

Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Long Hà đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Long Hà đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Hoàng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Long Hà tiếp tục đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.