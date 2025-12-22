HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM truy nã cặp vợ chồng đưa hối lộ, buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI

Ngày 22-12, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (cựu Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI), Nguyễn Minh Thành (cựu nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM cũng đề nghị truy tố 20 bị can khác về các tội "Đưa hối lộ", "Buôn lậu", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

- Ảnh 1.

Trụ sở Chi cục Thú y vùng VI

Ngoài ra, trong vụ án này, Công an TPHCM đã truy nã Trần Nguyên Bình (SN 1982, Giám đốc Công ty Hoàng Sa) và Đỗ Thùy Nhung (vợ Bình) do 2 người này đã trốn ra nước ngoài, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Theo cáo trạng, đây là đường dây nhập lậu sản phẩm từ động vật đặc biệt lớn với khối lượng hơn 116.000 tấn, giá trị các lô hàng nhập khẩu trái phép là trên 2.143 tỉ đồng.

Việt Nam hiện chưa cho phép nhập khẩu các sản phẩm động vật thuộc loài nhai lại như bò, cừu có nguồn gốc từ châu Âu từng xuất hiện hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, một số cá nhân và doanh nghiệp đã tìm cách qua mặt cơ quan chức năng để nhập khẩu trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam.

Vợ chồng Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, đồng thời thuê người khác đứng tên làm giám đốc. 

- Ảnh 2.

Hai bị can Lý Hoài Vũ (trái) và Bạch Đức Lữu

Không dừng lại ở đó, 2 người còn lập thêm 5 công ty khác nhằm phục vụ việc nhập khẩu trái phép các sản phẩm như bột hồng cầu, bột xương từ loài động vật nhai lại có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu không được phép nhập vào Việt Nam. Các sản phẩm này sau đó được bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi để thu lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm giả nhiều loại giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc nhập khẩu hai lô hàng bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp – mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu. 

Tháng 8-2023, Công an TPHCM phát hiện Công ty Hoàng Sa đang vận chuyển 10 container thuộc hai lô hàng này, trị giá hơn 6,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2020, vợ chồng Bình đã tổ chức làm giả hồ sơ để nhập khẩu tổng cộng 750 lô hàng với khối lượng gần 116.500 tấn, tổng trị giá hơn 1.764 tỉ đồng.

Để các lô hàng được thông quan thuận lợi, vợ chồng Bình đã đưa hối lộ cho Trần Trung Nhân, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện thuộc Chi cục Thú y vùng VI. Trong giai đoạn 2018–2023, Nhân đã nhận tổng cộng 2,9 tỉ đồng. 

Số tiền này được Nhân chia lại cho một số cá nhân trong trạm kiểm dịch, mỗi người nhận từ 5-7 triệu đồng/tháng, phần còn lại Nhân giữ cho cá nhân. Ngoài ra, Nhân còn nhận thêm khoảng 1 tỉ đồng từ doanh nghiệp khác dưới danh nghĩa "cảm ơn" vì tạo điều kiện giải quyết nhanh hồ sơ.

Tin liên quan

Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

(NLĐO) - Do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, một tài xế ở TPHCM đã cố tình hoán đổi vị trí với một người khác trên ô tô

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt 3 đối tượng do có hành vi mua bán hàng cấm với phương thức tinh vi

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền

(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi

buôn lậu nhận hối lộ thiếu trách nhiệm xuất nhập khẩu cáo trạng truy tố Công an TPHCM đề nghị truy tố Chi Cục thú y Vùng VI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo