Bắt giữ đối tượng truy nã có 4 tiền án

Ngày 29-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ Lý Đức Sinh (33 tuổi; ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) – đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Lý Đức Sinh. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo hồ sơ vụ án, Sinh không nghề nghiệp ổn định và có 4 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản". Do thiếu tiền tiêu xài nên ngày 9-1, Sinh điều khiển xe máy đến nhà bà L.T.H.X. (ngụ xã Hòa Bình) rồi lẻn vào bên trong để lấy trộm 2 điện thoại di động.

Trong ngày xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành rà soát và xác định Sinh là đối tượng nghi vấn nên mời về làm việc. Tại đây, Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tháng 3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sinh. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau xác định đối tượng xuất hiện ở khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh. Sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ Sinh tại xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.



