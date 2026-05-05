Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã quốc tế khi xuất hiện sân bay Nội Bài

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi Trần Thị Hoài Nam, đối tượng truy nã quốc tế, xuất hiện tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 4-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ Trần Thị Hoài Nam (SN 2000, ngụ tổ 6, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Bắt đối tượng truy nã quốc tế khi xuất hiện sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Trần Thị Hoài Nam, đối tượng truy nã quốc tế, bị bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau khi phạm tội, Trần Thị Hoài Nam đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Vừa qua, lực lượng chức năng xác định Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài và triển khai phương án bắt giữ thành công đối tượng này, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Hiện, Trần Thị Hoài Nam đã được di lý về Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vận động 2 đối tượng bị truy nã quốc tế về Việt Nam đầu thú

(NLĐO)- Huỳnh Chí Nguyên và Nguyễn Đức Mạnh bị truy nã về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đã lẩn trốn tại Thái Lan và Campuchia.

Vận động thành công đối tượng trốn truy nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú

(NLĐO) - Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Lê Đức Mạnh ở Hà Tĩnh thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẫn trốn tại nhiều điều phương.

Tiếp nhận 226 người do Campuchia trao trả, phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO)- Nhằm trốn tránh pháp luật, Lê Văn Thủy - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm - đã thay tên, đổi họ, trốn ra nước ngoài...

Công an Ninh Bình truy nã sân bay nội bài đối tượng truy nã cảng hàng không quốc tế
