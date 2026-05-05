Bắt đối tượng truy nã quốc tế khi xuất hiện sân bay Nội Bài

Ngày 4-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ Trần Thị Hoài Nam (SN 2000, ngụ tổ 6, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Trần Thị Hoài Nam, đối tượng truy nã quốc tế, bị bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau khi phạm tội, Trần Thị Hoài Nam đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Vừa qua, lực lượng chức năng xác định Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài và triển khai phương án bắt giữ thành công đối tượng này, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Hiện, Trần Thị Hoài Nam đã được di lý về Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.