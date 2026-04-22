Vận động 2 đối tượng bị truy nã quốc tế về Việt Nam đầu thú

Ngày 22-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa vận động 2 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế, đang lẩn trốn tại Thái Lan và Campuchia về Việt Nam đầu thú.

Hai đối tượng truy nã quốc tế về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, 2 đối tượng truy nã quốc tế là Huỳnh Chí Nguyên (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1997, trú tại TP Hà Nội), bị truy nã về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đang lẩn trốn tại Thái Lan và Campuchia.

Bằng việc áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền, tác động đến gia đình, người thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công cả 2 đối tượng trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, các đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại TPHCM, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã và phối hợp đề nghị truy nã quốc tế theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

