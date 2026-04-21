HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vận động thành công đối tượng trốn truy nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Lê Đức Mạnh ở Hà Tĩnh thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẫn trốn tại nhiều điều phương.

Ngày 21-4, tin từ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa vận động thành công đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh (SN 16-6-2007, ngụ tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ra đầu thú.

Vận động thành công đối tượng trốn nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Đức Mạnh tại cơ quan chức năng sau khi được vận động

Trước đó, Mạnh bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (cũ) hủy quyết định cho hưởng án treo và buộc chấp hành 18 tháng tù giam về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích" nhưng không chấp hành án mà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31-3-2025, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định truy nã số 27/QĐTN-CQTHAHS-PC10 đối với Mạnh về hành vi trốn thi hành án.

Ngay sau khi ra quyết định truy nã, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập các thông tin có liên quan. Qua xác minh, Mạnh thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẩn trốn tại nhiều địa phương, rất ít khi liên hệ với người thân, có nhiều thời điểm chủ động cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì nắm tình hình, tiếp cận, tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, đến ngày 20-4-2026, Mạnh đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.


Tin liên quan

Những kẻ trốn nã sập bẫy tại biên giới Tây Ninh thế nào?

(NLĐO) - Những kẻ trốn lệnh truy nã thậm chí thay tên đổi họ nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt từ công an.

Bắt giữ đối tượng trốn nã trong đường dây mua bán heroin

(NLĐO) - Dù đã thay tên đổi họ, nhập quốc tịch Lào để che giấu thân phận, Đinh Văn Tuấn vẫn bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ sau gần 3 năm lẩn trốn.

Về quê ăn Tết, kẻ giao cấu với trẻ em rồi trốn nã bị tóm gọn

(NLĐO) - Thanh bị lực lượng chức năng tóm gọn khi trở về quê ăn Tết sau gần 1 năm trốn lệnh truy nã ở Bình Dương.

lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh Tòa án nhân dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo