Bắt được cá sấu 80 kg nghi tấn công người trên sông Chò ở Khánh Hòa

Chiều 13-10, ông Nguyễn Đức Trí - Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa - xác nhận lực lượng chức năng và người dân địa phương đã bắt được con cá sấu xuất hiện trên sông Chò sau 4 ngày tổ chức truy tìm.

Theo ông Trí, con cá sấu bị bắt vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực sông Chò chảy qua thôn Xuân Tây, xã Diên Lâm. Con cá sấu dài khoảng 2,6 m, nặng gần 80 kg.

Con cá sấu này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ cá sấu có thể thoát ra từ một cơ sở nuôi tư nhân, song vẫn chưa có căn cứ cụ thể.

Cá sấu nghi tấn công người đã bị bắt sau 4 ngày truy tìm



Trước đó, sáng 8-10, anh Hà Kim Quang (ngụ xã Bắc Khánh Vĩnh) đến khu vực sông Chò gần cầu Suối Sâu B, thôn Xuân Trung, xã Diên Lâm để câu cá.

Trong lúc câu cá, lưỡi câu vướng vào cành cây dưới sông. Khi anh Quang lội xuống nước để gỡ lưỡi câu thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công vào vùng cánh tay phải và chân trái.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Diên Lâm phối hợp truy bắt cá sấu. Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng dùng lưới, bẫy sắt và thuyền nhỏ để khoanh vùng khu vực cá sấu ẩn nấp.