Cá sấu tấn công người ở Khánh Hoà, yêu cầu hạn chế tiếp cận khu vực sông Chò

Chiều 9-10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm (Khánh Hòa), cho biết xã đang huy động lực lượng vây bắt con cá sấu tấn công người trên sông Chò. Đồng thời, xã phát đi cảnh báo tới người dân trong khu vực, yêu cầu hạn chế tiếp cận khu vực sông Chò cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng 8-10, anh Hà Kim Quang (SN 2003, ngụ thôn Ba Dùi, xã Bắc Khánh Vĩnh) đến khu vực sông Chò gần cầu Suối Sâu B, thôn Xuân Trung, xã Diên Lâm để câu cá.

Trong lúc câu cá, lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông. Khi anh Quang lội xuống nước để gỡ lưỡi câu, thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công vào vùng cánh tay phải và chân trái.

Người thanh niên bị cá sấu tấn công ở tay

Sau một hồi vùng vẫy, anh Quang may mắn thoát được, leo lên bờ và được đưa đến Trạm Y tế Khánh Bình để sơ cứu. Hiện tình trạng sức khỏe của anh Quang đã ổn định, nhưng vụ việc gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương.

Lực lượng Công an xã Diên Lâm xác định một khu du lịch sinh thái trên địa bàn đã để sổng chuồng con cá sấu ra sông Chò.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của khu du lịch sinh thái liên quan đến việc để sổng cá sấu, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.