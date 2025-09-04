HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã lần lượt tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu.

Sáng 4-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã trục vớt được 3 thi thể thanh niên tại khu vực hồ Cá Sấu (hay còn gọi là hồ Đá Xanh).

Tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu sau nhiều ngày mất tích

Các nạn nhân gồm: T.A.T., N.T.A., B.Q.C. (Sinh năm 2004, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, nhân dịp lễ, ngày 2-9, một nhóm thanh niên tại phường Buôn Ma Thuột rủ nhau vào khu vực hồ Cá Sấu để vui chơi.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một người trong nhóm thanh niên nói trên không may rơi xuống hồ. Thấy vậy, 2 người đi cùng nhảy xuống ứng cứu nhưng không may cả 3 đều mất tích dưới hồ nước sâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy được 1 nạn nhân. Tiếp tục tiếp kiếm, đến sáng 4-9, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể 2 nạn nhân còn lại.

tìm thấy thi thể mất tích dưới hồ Cá Sấu tỉnh Đắk Lắk đi chơi lễ
