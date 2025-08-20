HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt được gà lôi trắng ở Hồ Thủy Tiên, nam thanh niên lập tức có hành động này

Q.Nhật

(NLĐO) - Phát hiện một con gà lôi trắng ở Hồ Thuỷ Tiên , nam thanh niên đã bắt rồi bàn giao cho chính quyền địa phương.

Ngày 20-8, UBND phường Thủy Xuân, TP Huế cho biết đã bàn giao một con gà lôi trắng quý hiếm cho Vườn Quốc gia Bạch Mã sau khi tiếp nhận từ một người dân.

Trước đó, vào chiều 19-8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tại Cư Chánh 1, Thủy Xuân) bất ngờ phát hiện một con gà lôi trắng bay vào quán nước ở khu vực hồ Thủy Tiên nên bắt và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Bắt được gà lôi trắng ở hồ Thủy Tiên, nam thanh niên lập tức có hành động này - Ảnh 1.

Con gà lôi trắng bắt được tại khu vực hồ Thủy Tiên.

UBND phường Thủy Xuân phối hợp Hạt Kiểm lâm Trung tâm TP Huế tiếp nhận và đưa cá thể gà lôi trắng về Vườn Quốc gia Bạch Mã. Đến 20 giờ cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên. Cá thể được bàn giao là gà trống, nặng hơn 1,5 kg, trong tình trạng khỏe mạnh.

Hồ Thủy Tiên nằm lọt thỏm giữa rừng thông đặc dụng, vốn là nơi cư trú của nhiều loài chim rừng. Việc một cá thể gà lôi trắng xuất hiện tại đây càng cho thấy sự đa dạng sinh học của khu vực.

Bắt được gà lôi trắng ở hồ Thủy Tiên, nam thanh niên lập tức có hành động này - Ảnh 2.

Ngay trong đêm, cá thể gà lôi trắng đã được đưa về Vườn Quốc gia Bạch Mã để thả về với tự nhiên.

Gà lôi trắng có tên khoa học Lophura nycthemera, là loài chim thuộc họ trĩ, phân bố ở vùng rừng núi Đông Nam Á và Trung Quốc, có tới 15 phân loài. Chim trống nổi bật với bộ lông trắng muốt, mào đen và bụng xanh đen; còn chim mái khoác bộ lông nâu ôliu. Chúng thường sinh sản vào tháng 2 đến tháng 6, mỗi lứa 4-10 trứng.

Theo quy định trước đây tại Nghị định 84/2021, gà lôi trắng thuộc nhóm IB – động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, Thông tư 27/2025 đã chuyển loài này sang nhóm IIB, tức là không còn bị cấm tuyệt đối mà chỉ hạn chế khai thác.

Thời gian qua, dư luận xôn xao về trường hợp người đàn ông Thái Khắc Thành (45 tuổi; trú tại Nghệ An) bị TAND khu vực 5 - tỉnh Hưng Yên tuyên 6 năm tù vì liên quan đến việc buôn bán gà lôi trắng. Người này đã được tại ngoại sau 4,5 tháng bị tạm giam.

