Ngày 17-8, tin từ Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần phối hợp ghi nhận hình ảnh gà lôi trắng qua ống kính bẫy ảnh.
Theo đó, từ năm 2022-2024, VQG Chư Yang Sin đã phối hợp Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học Sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Việt Nam) thực hiện đặt bẫy ảnh ghi nhận các loài động vật để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn. Các nhà nghiên cứu đã đặt 88 điểm bẫy ảnh và có 17 điểm bẫy ảnh bắt gặp hình ảnh gà lôi trắng (tổng cộng 41 lần) trong khuôn viên vườn.
Theo VQG Chư Yang Sin, đây là tín hiệu tích cực, khẳng định quần thể loài chim quý này vẫn đang tồn tại ổn định ở vườn. Đồng thời, minh chứng cho nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng rừng đặc dụng này. Tuy nhiên, để có được những bức ảnh này, các máy bẫy ảnh phải đặt từ 2-4 tháng mới thu được dữ liệu.
Dưới đây là một số hình ảnh, clip do bẫy ảnh ghi lại quần thể gà lôi trắng tại VQG Chư Yang Sin.
CLIP: Cận cảnh gà lôi trắng sinh sống trong tự nhiên
Theo VQG Chư Yang Sin, gà lôi trắng có vùng phân bố rộng khắp cả nước, song quần thể bị suy giảm mạnh ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh sống và bị săn bắt quá mức làm thực phẩm, buôn bán làm cảnh (do có bộ lông khá đẹp). Do đó, loài chim này bị suy giảm nghiêm trọng ngoài tự nhiên.
Để bảo vệ gà lôi trắng và các loài động vật quý hiếm khác, VQG Chư Yang Sin cho rằng người dân cần nâng cao ý thức, không săn bắn, không bẫy bắt, không mua bán động vật hoang dã quý hiếm hoặc các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Bên cạnh đó, người dân cần tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng. Nếu phát hiện vi phạm, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.
VQG Chư Yang Sin có diện tích tự nhiên hơn 59.000 ha. Nơi đây có hệ động thực vật rất phong phú, đa dạng với nhiều loài đặc hữu và quý hiếm.
