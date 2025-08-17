Ngày 17-8, tin từ Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần phối hợp ghi nhận hình ảnh gà lôi trắng qua ống kính bẫy ảnh.

Hình ảnh gà lôi trắng sinh sống tại VQG Chư Yang Sin

Theo đó, từ năm 2022-2024, VQG Chư Yang Sin đã phối hợp Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học Sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Việt Nam) thực hiện đặt bẫy ảnh ghi nhận các loài động vật để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn. Các nhà nghiên cứu đã đặt 88 điểm bẫy ảnh và có 17 điểm bẫy ảnh bắt gặp hình ảnh gà lôi trắng (tổng cộng 41 lần) trong khuôn viên vườn.

Theo VQG Chư Yang Sin, đây là tín hiệu tích cực, khẳng định quần thể loài chim quý này vẫn đang tồn tại ổn định ở vườn. Đồng thời, minh chứng cho nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng rừng đặc dụng này. Tuy nhiên, để có được những bức ảnh này, các máy bẫy ảnh phải đặt từ 2-4 tháng mới thu được dữ liệu.

Dưới đây là một số hình ảnh, clip do bẫy ảnh ghi lại quần thể gà lôi trắng tại VQG Chư Yang Sin.

Bẫy ảnh đã 41 lần bắt gặp hình ảnh gà lôi trắng tại 17 điểm trong VQG Chư Yang Sin





CLIP: Cận cảnh gà lôi trắng sinh sống trong tự nhiên